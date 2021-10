Convorbire Ciucă-Ciolacu: PSD va susține un ”armistițiu politic” până în februarie, fără să ceară funcții în guvern

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a avut, sâmbătă, o convorbire telefonică cu prim-ministrul desemnat, Nicolae Ciucă, căruia i-a solicitat un plan concret de măsuri pe termen scurt pentru gestionarea pandemiei, precum şi includerea în programul de guvernare a celor 10 măsuri urgente propuse de PSD în domeniul sanitar, economic şi social, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă de PSD.

„În cadrul discuţiei, preşedintele Marcel Ciolacu a subliniat că prioritatea absolută a oricărui guvern trebuie să fie gestionarea eficientă a pandemiei, astfel că i-a solicitat premierului desemnat un plan concret de măsuri pe termen scurt pentru reducerea infectărilor şi a deceselor cauzate de COVID-19”, transmite conducerea PSD.

De asemenea, preşedintele PSD i-a transmis prim-ministrului desemnat că aşteaptă programul de guvernare care să acopere perioada de până în februarie 2022, dar şi măsurile pentru stoparea declinului economic.



„În acest sens, preşedintele Marcel Ciolacu i-a cerut premierului desemnat să includă în programul de guvernare cele 10 măsuri urgente propuse de PSD în domeniul sanitar, economic şi social”, se arată în comunicatul social-democraţilor.

O discuţie mai aprofundată pe marginea programului de guvernare, a planului sanitar şi a măsurilor economice urmează să aibă loc în cadrul unei întâlniri care va fi stabilită în zilele următoare, mai menţionează sursa citată.

PSD nu vrea funcţii în schimbul susţinerii – cere 10 măsuri guvernamentale ale PSD

Totodată, Ciolacu a declarat sâmbătă, jurnaliştilor, la sediul PSD, că “am stabilit foarte clar că vom avea o decizie pentru o perioadă limitată de timp în cazul unei decizii a PSD de a fi votat ca şi prim-ministru până la data de 1 februarie”.

“Noi vorbim, totuşi, de un armistiţiu politic ca să depăşim situaţia pandemiei şi a problemelor din energie. Nu s-a vorbit niciodată despre o învestire a unui guvern pe următorii trei ani de zile”, a subliniat liderul social-democrat.

Întrebat dacă PSD ar putea să intre la guvernare, Ciolacu a precizat că “nu s-a discutat acest lucru până acum”.

“Să vedem care este programul de guvernare, care sunt măsurile, dacă pot fi încadrate cele 10 măsuri ale PSD şi care sunt timpii de implementare a acestor măsuri, fiindcă nu vorbim acum de politică, ci de priorităţile românilor. Acum suntem în cu totul şi cu totul altă logică”, a adăugat el.

Întrebat dacă PSD va solicita funcţii în guvernare, Marcel Ciolacu a răspuns că “o singură condiţie are PSD: că PSD nu are nevoie de nicio funcţie”. Liderul social-democrat a dat un răspuns similar şi unei întrebări referitoare la funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor: “Nu, PSD nu are nevoie”.