Să fie decarbonizare în transport, dar nu oricum: pe plus

Articol susținut de PPE

de Marian Jean Marinescu , 16.6.2021

Pactul Ecologic reprezintă un efort de reconfigurare imens pentru domeniul transporturilor. Nimic surprinzător: transportul are o contribuție destul de mare la emisiile de CO2. Ambiția UE de a deveni primul continent neutru în materie de carbon este lăudabilă.

Pentru noi, europenii de azi, dar și pentru generațiile viitoare asta nu înseamnă altceva decât că vom avea privilegiul de a trăi pe un continent ai cărui cetățeni respiră cel mai curat aer de pe planetă, cu consecințe pozitive asupra sănătății și a speranței de viață.

Dincolo de asta însă, UE trebuie să aibă în același timp grijă ca măsurile de punere în aplicare a Pactului Ecologic (Green Deal) să nu pericliteze mobilitatea și conectivitatea în Europa. Idei precum cea pe care am auzit-o nu demult, care propune ca la mai puțin de 500 km distanță să nu fie disponibil transportul aerian, ci doar rutier și feroviar, sunt, din punctul meu de vedere, o capcană: distanțele scurte sunt de fapt, după părerea mea, ocazia perfectă de a folosi avioane electrice, care ar putea fi extrem de utile între aeroporturile regionale.

De aceea, în cadrul reuniunilor recente pe care le-am avut cu oficialii din domeniul transporturilor din Comisia Europeană, am subliniat că reglementările propuse de Comisie legate de Green Deal trebuie să se refere la mediu, dar și la transporturi, astfel încât competența să poată fi împărțită în Parlament între Comisia de mediu (ENVI) și cea de transporturi (TRAN). În timp ce ENVI se concentrează pe probleme de mediu, TRAN ia în considerare consecințele măsurilor de mediu asupra industriei.

Pentru Parlamentul European, 2021 înseamnă multe dezbateri și voturi cu privire la reglementările legate de combustibili, revizuirea rețelelor de transport, noile niveluri de emisii generate de autoturisme, comerțul cu certificate în transportul aerian și maritim etc. Vorbim despre dosare legislative de o importanță capitală pentru industria transporturilor, iar TRAN trebuie să aibă un cuvânt greu de spus.

Aviația: de la SES+ la SES-

Există tendința de a pune aviația într-un con de umbră, din cauza nivelului de emisii din acest domeniu, comparativ cu calea ferată, de exemplu. Așa ceva nu trebuie să permitem să se întâmple! Este clar pentru toată lumea: toate modurile de transport trebuie să devină mai ecologice, într-un mod durabil. În acest context, dar și în contextul pandemiei, sustenabilitatea industriei aeriene europene poate contribui la redresarea economică post-pandemică a Uniunii Europene. Aviația se află sub o presiune imensă, într-un moment în care se suprapun trei factori: criza sănătății, atingerea obiectivelor de mediu și de digitalizare și creșterea concurenței internaționale.

Cu siguranță, această competiție va crește pentru companiile europene ca urmare a cerințelor Green Deal, a digitalizării și a efectelor pandemiei. Or, companiile aeronautice din țările arabe, de exemplu, nu trebuie să se adapteze la Green Deal, iar asta se traduce printr-un avantaj competițional în raport cu industria europeană.

Cuvântul cheie este durabilitatea. Iar pentru asta, avem nevoie de cercetare și de un buget adecvat pentru întreprinderea comună Clean Sky 2, cal cărei obiectiv este dezvoltarea de tehnologii care să reducă emisiile generate de sectorul aviației.

Măsuri în baza studiilor de impact

Pentru a menține competitivitatea industriei aeronautice europene, fiecare măsură propusă pentru atingerea obiectivelor de mediu și a obiectivelor digitalizării trebuie luate pe baza evaluărilor de impact. Și aceste evaluări de impact trebuie să urmărească atât obiectivele de mediu și de digitalizare, dar și menținerea competitivității și a locurilor de muncă.

În mod clar, pentru a menține competitivitatea industriei aeronautice europene, Uniunea trebuie să acționeze simultan în două direcții:

pe plan intern, prin creșterea finanțării pentru cercetare și inovare, căci noile tehnologii sunt esențiale în tranziția către zero emisii și digitalizare la nivel global. Uniunea trebuie să aibă o voce mai puternică în promovarea CORSIA (Schema de compensare și reducere a emisiilor de carbon din aviație) și să introducă norme comune pentru competitivitate.

Consiliul Minus, Parlamentul Plus

Pentru a avea succes, UE și statele membre trebuie să vorbească și să acționeze cu o singură voce. Din păcate, există tendința de a susține interesele naționale în detrimentul celui european. Experiența pe care am avut-o în timpul negocierilor SES2 + și rezultatul, încorporat în textul regulamentului adoptat de Consiliu, este cel mai bun exemplu al acestei tendințe. Consiliul a votat un SES2 minus în loc de SES2 plus!

În timpul negocierilor din Parlament, multe dintre amendamentele depuse legate de gestionarea traficului aerian au fost în sensul revenirii la abordările naționale, ceea ce este, în opinia mea, un regres. Aceste poziții naționaliste nu au nimic de-a face cu naționalismul în sens clasic, ci doar cu păstrarea privilegiilor și banilor la nivel național și creșterea acestor sume pe cât posibil. Dar să nu uităm că banii provin de la pasageri, de la cetățeni. Le oferim ceva mai bun dacă creștem prețurile? Vor putea face față acestor creșteri de preț?

Aș încheia susținând încă o dată ideea de a declara anul 2022 drept Anul european al aviației. Intergrupul Sky and Space, al cărui președinte am onoarea să fiu, a trimis deja o propunere Comisiei Europene, și am speranța că doamna Comisar Adina Vălean va susține propunerea noastră.

UE trebuie să declare în mod clar că economiile europene nu pot supraviețui fără aviație, iar cetățenii trebuie să conștientizeze cât de important este acest sector pentru fiecare dintre noi.

*

Marian-Jean Marinescu este europarlamentar, coordonatorul Grupului PPE în comisia TRAN a Parlamentului European, președinte al Intergrupului Cer și Spațiu