Dar o mică parte a fabulosului ajutor de stat al Germaniei a fost utilizată

Cea mai mare parte a pachetului de ajutoare energetice de 200 de miliarde de euro, adoptat de guvernul german anul trecut , va rămâne neutilizat. Anunțul a fost făcut de ministrul german de Finanțe, Christian Lindner, la prezentarea de miercuri a proiectul de buget pentru 2024 și a planurilor financiare pe anii următori.

Anul trecut, Germania a stârnit indignare în întreaga Uniune Europeană când a anunțat că va institui un „scut de protecție” de până la 200 de miliarde de euro pentru a sprijini gospodăriile și întreprinderile afectate de prețurile ridicate la energie.

Banii au fost alocați pentru a sprijini gospodăriile și întreprinderile afectate de prețurile mari la gaze și electricitate, precum și pentru a stabiliza piața energiei. Aceasta din urmă a inclus salvarea giganților energetici Uniper și SEFE (Gazprom Germania), acum deținute de statul german.

Grad de utilizare al ajutorului de stat: 25%

Din cele 200 de miliarde de euro, doar 52 de miliarde de euro au fost utilizate până acum, a spus ministrul Christian Lindner, citat de Euractiv.

În timp ce totalul a ceea ce va fi utilizat în acest an va fi cunoscut abia în aprilie anul viitor, „se așteaptă ca multe autorizații de credit să nu fie utilizate”, a precizat ministrul Lindner. „De asemenea, am spus acest lucru în mod regulat la Bruxelles: nu a fost niciodată intenționat să folosesc acești bani în totalitate”, a adăugat el.

Întrucât cheltuielile pentru ajutorul energetic au fost mai mici decât se aștepta, deficitul public al Germaniei în 2023 ar fi, de asemenea, sub estimările anterioare și, de asemenea, sub pragul de 3% stabilit în tratatele UE, a spus Christian Lindner. „Sunt optimist că cifra oficială actuală a unui deficit de peste 4% anul acesta nu se va materializa în niciun caz. Vom rămâne sub 3%, sub 2% deficit”, a spus ministrul de Finanțe.

Fondurile neutilizate nu pot fi folosite pentru alte noi subvenții

Ministrul Lindner a anunțat că a refuzat toate cererile de a folosi banii neutilizați din fondul de 200 de miliarde de euro pentru subvenționarea tarifelor la electricitate în industrie.

Această idee a fost înaintată de ministrul Economiei Robert Habeck (Verzi), pentru a preveni mutarea producției în străinătate și a primit sprijinul partidului guvernamental SPD, precum și al sindicatelor industriale.

„Nici măcar nu avem voie să gândim acest lucru”, a spus Christian Lindner miercuri.

Pachetul de 200 de miliarde de euro a fost alocat crizei energetice în condițiile în care s-a decis specific ”o scutire de la obligațiile constituționale, justificată de urgența situației de la momentul respectiv”, a precizat ministrul.

Prin urmare, utilizarea banilor în alte scopuri ar putea fi justificată doar dacă apare o altă urgență, și chiar și așa „ar fi dificil” pentru că scutirile de la normele UE pentru deficitele naționale nu vor fi prelungite după 2023, a explicat ministrul german de Finanțe.

***