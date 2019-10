Dan Barna și-a anunțat programul politic: Puteri sporite pentru preşedinte, alegeri locale în două tururi şi reducerea numărului de parlamentari

de Razvan Diaconu , 12.10.2019

Candidatul Alianţei USR PLUS la alegerile prezidenţiale, deputatul Dan Barna, propune ca preşedintele României să conducă şedinţele de guvern când se decide bugetul şi să poată declanşa alegeri anticipate în caz de criză politică (după o moţiune de cenzură care duce la căderea Guvernului), transmite Agerpres.

Totodată, Barna propune trecerea serviciilor de informații în subordinea unei “structuri-expert permanente în cadrul Administrației Prezidențiale”.

Barna vrea să elimine impozitul pentru salariul minim și își dorește alocarea unui procent de 6% din PIB pentru educație şi introducerea corupției printre amenințările la adresa securității naționale.

De asemenea, candidatul alianţei USR PLUS propune reducerea numărului de parlamentari la 300, alegerea primarilor și președinților de CJ în două tururi, acordarea unui procent de 1% din PIB cheltuielilor de infrastructură şi finalizarea a trei spitale regionale în următorii cinci ani.

Candidatul alianţei propune modificarea Constituţiei pentru sporirea puterilor preşedintelui.

“Prima din priorităţile pe care le propun este o reformă constituţională, în care preşedintele trebuie să fie implicat nu doar în politica de apărare şi de siguranţă naţională, dar trebuie să aibă un cuvânt de spus şi să participe la şedinţele de guvern, la ceea ce înseamnă bugetul statului”, a declarat Dan Barna, vineri, într-o conferinţă de presă.

Barna a mai menţionat că îşi doreşte prin modificarea Constituţiei “creşterea atribuţiilor preşedintelui în actul de guvernare, în participarea la şedinţele de guvern şi prezidarea şi a celor care privesc bugetul”.

Liderul USR consideră că preşedintele României ar trebui să poată declanşa alegeri anticipate în caz de criză politică, spre exemplu în situaţia în care Guvernul cade ca urmare a unei moţiuni de cenzură.

“Mai este un subiect foarte actual – ceea ce s-a întâmplat ieri şi ce se întâmplă în aceste zile. Preşedintele trebuie să aibă atributul şi forţa ca în situaţii de criză politică să poată declanşa alegeri anticipate. Cât de simplu am fi putut ieşi din criza politică în care ne aflăm astăzi dacă exista atributul pe care eu îl am în program, acela ca în caz de moţiune de cenzură preşedintele să aibă opţiunea fie a nominaliza un nou premier, fie de a declanşa alegeri anticipate în situaţia în care nu mai există o majoritate funcţională. (…) Este o modificare la care ţinem foarte mult şi o modificare (…) care am toată încrederea că va apărea în Constituţia modificată. (…) Noi trăim de la o criză la alta”, a afirmat Barna.

În ceea ce priveşte serviciile secrete, activitatea acestora ar urma să fie supravegheată de o nouă “structură-expert”.

“Consiliul Suprem de Apărare al Țării va fi reformat prin crearea unor structuri – expert permanente în cadrul Administrației Prezidențiale, care vor gestiona integrat comunitatea națională de informații, cât și comunitatea de politică externă“, este unul dintre punctele programului electoral al candidatului USR PLUS.

Dan Barna, susţinut de Dacian Cioloş, şi-a lansat vineri, la Sibiu, programul pentru campania alegerilor prezidenţiale, structurat în 10 proiecte, care se referă la modificarea Constituţiei, sănătate, educaţie, infrastructură, mediu şi măsuri sociale şi economice.