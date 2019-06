Dacian Cioloș a fost ales lider al Renew Europe, al treilea grup din Parlamentul European

de Iulian Soare , 19.6.2019

Dacian Cioloş este primul preşedinte român al unui grup din Parlamentul European, după ce miercuri a fost votat lider al Renew Europe, al treilea grup din PE și fără de care nici popularii, nici socialiștii, nu vor putea forma o majoritate.

„Preşedinţia grupului Renew Europe e doar un pas în construcţia politică pe care am gândit-o în ultimii doi ani. E un pas important, dar e doar începutul proiectului nostru. Am dovedit că merităm încredere la alegerile din 26 mai, am dovedit că suntem parte integrantă a forţelor politice relevante ale Europei. Vom continua să aducem cât mai mult din Europa în România prin activitatea noastră la Bruxelles şi în cabinetele de europarlamentari pe care le vom deschide în toată ţara. Acum trecem la pasul următor şi începem construcţia politică internă prin care să le oferim cetăţenilor români un viitor aşa cum îl merită”, a declarat pe Facebook Dacian Cioloş, preşedintele PLUS.

Reînnoim Europa (Renew Europe) este format din partide centriste grupate în jurul formațiunii En Marche, a președintelui francez Emmanuel Macron, iar Alianța USR- PLUS este a treia cea mai mare forță din grupul Reînnoim Europa, cu opt europarlamentari.

Abonați-vă la Newsletter! Email Address :

Liderul Plus a devenit favorit în această competiție după ce Nathalie Loiseau, șefa eurodeputaților En Marche, a ieșit din cursă din cauza comentariilor făcute la adresa unor colegi de alianță.

Primele două familii politice europene – PPE și S&D – curtează fiecare noul grup politic Renew Europe pentru formarea unei alianțe în Parlamentul European. Politico scria că PPE negociază cu RE susținerea candidatului său la șefia Comisiei Europene, oferind în schimb susținere ca Guy Verhofstadt, liderul fostului ALDE Europa, să preia conducerea Parlamentului European.