Cum reușește o companie românească să se impună pe piața dominată de giganți internaționali

După 1989, cele mai multe mărci românești de referință au dispărut încetul cu încetul de pe piață. Adaptarea la economia de piață și la practicile de marketing și de vânzare moderne, plus concurența puternică din partea brandurilor internaționale au configurat o misiune foarte grea pentru companiile locale. Câteva au supraviețuit. Puține au reușit să rămână și astăzi lideri de piață pe segmentele lor. Unul dintre exemplele de reușită este compania Farmec, care de zeci de ani produce cosmeticele Gerovital, Aslavital, dar și produsele de curățenie Nufăr și Triumf, apreciate de multe generații de români. Conform datelor companiei de cercetare Nielsen, Gerovital a fost în 2021 lider de piață pe segmentele antiacnee și îngrijire, iar marca Nufăr pe categoria detartranți.

Dacă 2020 a adus o serie de provocări neașteptate pentru mediul de business, iar comportamentul de consum s-a schimbat odată cu prioritățile și interesele consumatorilor, 2021 a fost anul adaptării și al reinventării business-urilor românești. Farmec este una dintre aceste companii, care a traversat de-a lungul istoriei multe perioade de criză și de tranziție, cea mai semnificativă fiind Revoluția și trecerea la o economie de piață liberă, însă a depășit orice provocare datorită calității produselor, onestității business-ului și orientării spre inovație și performanță, în acord cu nevoile consumatorilor.

Cifra de afaceri înregistrată de companie în 2021 a fost de 285 de milioane de lei, în creștere față de anul 2019 cu 8,4% și în scădere cu 1,2% față de rezultatul anului precedent. Dacă excludem categoria de dezinfectați, dezvoltată de companie în primul an al pandemiei, Farmec a vândut cantitativ în anul 2021 față de 2020 cu aproape 4% mai multe produse, cifra de afaceri aferentă fiind cu 8,1% mai mare.

Anual, compania investește peste 400 de mii de euro pentru modernizarea, extinderea și lansarea unor game noi de produse. Cea mai recentă acțiune de îmbunătățire a formulei și rebranding a vizat gamade produse Farmec, în urma unei investiții de 500 de mii de euro, sumă alocată pentru cercetare, design și comunicare.

În ultimii cinci ani, Farmec a realizat investiții în valoare de peste 37 de milioane de lei în echipamente, noi linii de producție, modernizarea spațiilor de depozitare, extinderea parcului auto, magazinele proprii și digitalizare. Astfel, Farmec și-a relansat platforma de e-commerce, după ce vânzările au crescut cu aproape 60% în 2021 față de anul 2019.

Vânzările în creștere, cu excepția dezinfectanților, s-au înregistrat atât la gamele de cosmetice, cât și la produse de îngrijire a locuinței. Creșteri semnificative față de vânzările din 2020 au fost înregistrate de gamele Gerovital Sun, Gerovital Men și Gerovital H3 Evolution, relansată la începutul anului trecut, urmate de Nufăr, Triumf, Gerovital Tratament Expert și Gerovital H3 Classic.

Brandul este prezent în peste 30 de țări, prin parteneriate solide cu distribuitori, platforme proprii de e-commerce sau magazine de brand deschise prin parteneri locali. Mai mult, în 2021, produsele au fost listate si în platforma Amazon.

Produsele Gerovital sunt disponibile în România într-o rețea de peste 30 de magazine de brand – cel mai recent, în sistem de franciză, fiind deschis anul trecut în Baia Mare –, online și în magazinele partenere.

Farmec a dezvoltat un flux integrat de afaceri, pornind de la cercetarea și dezvoltarea produselor, la fabricarea și la distribuția lor pe toate canalele de vânzări. Compania are un număr de peste 700 de angajați, care au generat an de an plus valoare firmei și venituri suplimentare acționarilor ei români. De asemenea, anual, firma a achitat statului român prin impozite și taxe peste 10 milioane de euro.

Totodată, Farmec și-a asumat o misiune pentru susținerea unui mediu mai curat și sănătos: a inițiat campania de responsabilitate socială „Ai grijă de natură așa cum ai grijă de tine” în toate cele 30 de magazine de brand Farmec și Gerovital din țară și a colectat selectiv, până în prezent, peste 160.000 de ambalaje de la consumatori, în vederea reciclării.

Compania are în plan să își continue planul de investiții de peste 2 milioane de lei și mizează pe lansarea unor noi produse, care să îmbunătățească performanțele înregistrate anul trecut.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

***