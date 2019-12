Corpul de Control al Transporturilor a descoperit grave nereguli la Iaşi: Contract de 81 de milioane de euro, atribuit fără licitaţie firmelor “de casă” ale baronului PSD de Neamţ

de Vladimir Ionescu , 8.12.2019

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode (foto), acuză grave nereguli în privinţa acordării unor contracte de drumuri la Iaşi, în valoare de 81 de milioane de euro, fără derularea de licitaţie publică, unor “firme de casă” ale baronului PSD de Neamț, Ionel Arsene. Deficienţele au fost descoperite în urma unei vizite a Corpului de Control al ministerului, iar documentele vor fi comunicate instituţiilor abilitate pentru luarea măsurilor care se impun, mai transmit Transporturile.

Problemele au fost identificate în cazul contractului de lucrări pentru punerea în siguranţă a unor drumuri din zona Bicaz, respectiv “desfăşurarea şi atribuirea contractului de achiziţie publică de proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie de lucrări pentru punerea în siguranţă a obiectivelor de pe DN 15 km 242+200 – km 286+250 (zona Bicaz)”, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă de MT..

“De la începutul mandatului am solicitat, aşa cum era normal, declanşarea unor misiuni de audit şi control pentru a vedea care este situaţia reală pe proiectele de infrastructură. Ceea ce am anticipat, s-a şi adeverit. Sunt sigur că situaţia de la DRDP Iaşi, unde risipa banilor românilor nu are margini, nu este una singulară. Vremea firmelor <<de casă>> ale baronului de Neamţ, Ionel Arsene, a apus şi vă spun că de acum înainte orice decizie trebuie luată şi asumată, conform legii. Stilul <<pompieristic>> şi <<heirupist>> de a evalua <<la ochi>>, o lucrare ce presupune proiectare şi execuţie nu se mai regăseşte în acest mandat al meu. Nu este posibil ca la o astfel de lucrare procedura de achiziţie să nu fie derulată pe baza unei analize serioase şi profesioniste. Ar fi trebuit să ştie foarte bine că banii nu sunt ai lor, aduşi de acasă, ci ai tuturor cetăţenilor acestei ţări. Să dai apropiaţilor tăi contracte fără licitaţie, în valoare de 81 milioane euro, este încă o dovadă de tupeu maxim al politrucilor care au guvernat ţara, până în noiembrie. Toate documentele aferente acestei <<prietenii financiare>> vor fi transmise către organele statului, iar cei vinovaţi cu siguranţă vor răspunde”, a declarat Lucian Bode, ministrul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în comunicatul transmis de minister.

În comunicat se precizează că fostul director al companiei de drumuri, Narcis Neaga, a aprobat o sumă de peste 387 milioane lei destinată acestor lucrări, fără a avea la bază un studiu geodezic şi o expertiză tehnică, ci doar în urma inspecţiei vizuale a obiectivelor.

Mai mult, deşi în urma încheierii contractului de achiziţie publică, din data de 13 mai 2019, antreprenorul avea obligaţia depunerii unei garanţii de bună execuţie (10% din preţul contractului), acest lucru nu s-a întâmplat la momentul semnării, conform obligaţiilor contractuale, ci cu o întârziere de 5 luni, în condiţiile în care scrisoarea de garanţie a fost emisă în data de 18 octombrie 2019. MT explică, în comunicat, că acest lucru a fost posibil prin semnarea unui act adiţional potrivit căruia antreprenorul putea constitui garanţia de bună execuţie prin reţineri succesive de sume, în urma lucrărilor efectuate.