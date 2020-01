Coronavirusul din China – noutățile și dilemele de ultimă oră

de Iulian Soare , 26.1.2020

Coronavirusul Wuhan este mult mai periculos decât se credea, întrucât el poate fi transmis chiar şi înainte de apariția primelor simptome, a avertizat duminică ministrul Sănătăţii din China, Dr. Ma Xiaowei.

Acest detaliu schimbă complet datele privind proporțiile epidemiei și va duce la modificarea rapidă a strategiilor de prevenție elaborate deja în China și în lume.

„Când am aflat aceste informaţii am realizat că asta înseamnă că virusul este mult mai contagios decât am crezut iniţial”, a declarat dr William Schaffner, consilier la Centrul pentru Controlul şi Prevenţia Bolilor (SUA), citat de CNN.

Dacă ministrul Ma are dreptate, atunci virusul se află într-o constantă evoluţie, iar timp de două săptămâni, oamenii ar fi putut să îl răspândească fără ca măcar să ştie că s-au îmbolnăvit, a explicat William Schaffner

O confirmare a anunțului făcut la Beijing este chiar unul dintre cele trei cazuri identificate în SUA.

Dr. Jennifer Layden, epidemiolog de la Departamentul de Sănătate al guvernului statului Illinois, a declarat că femeia infectată cu coronavirus din acest stat nu a avut simptome ale bolii în timp ce călătorea din Wuhan în SUA pe 13 ianuarie. Simptomele au apărut mult mai târziu.

În aceste condiții, termoscanarea introdusă pe aeroporturi este insuficientă.

CNN, care citează primarul orașului Wuhan, spune că aproximativ cinci milioane de persoane au părsit localitate înainte de instituirea blocadei, pentru a pleca în vacanța de Anul nou Chinezesc, a cărui sărbătorire a început sâmbătă, 25 ianuarie.

Riscul de transmitere – mai ridicat decât la SARS și Ebola

Perioada de incubare (în care nu au apărut simptomele, deși virusul a fost preluat) poate dura între o zi și 14 zile.

În absența oricărui simptom, o persoană poate răspândi virusul, fără să știe că este infectată, așa cum se întâmplă și în cazul gripei.

La SARS (coronavirusul care a provocat epidemia din 2002 – 2003, izbucnită tot în China), persoanele infectate devin contagioase atunci când apar simptomele, scrie BBC.

De aceea sunt mai ușor de controlat și oprit epidemiile de SARS și de Ebola – persoanele identificate sunt izolate și sunt monitorizați toți cei care au venit în contact cu ele.

Încă nu se cunosc foarte multe detalii despre noul coronavirus ce provoacă pneumonie, dar oficialitățile chineze și specialiștii care-l studiază spun că el nu a suferit încă nicio mutație.

Cele mai recente date arată că 56 de persoane au murit din cauza noului coronavirus, 2019-nCoV, iar aproape 2.000 de cazuri au fost confirmate de teste.

Taiwanul, soluție radicală – interdicție de intrare în țară pentru cetățenii chinezi din provincia Hubei

Taiwanul a suspendat temporar cererile de viză pentru toți cetățenii chinezi și a interzis accesul pentru toți locuitorii din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, a anunțat duminică Centrul de Control și Prevenire a Bolilor, de la Taipei.

Excepție vor face oamenii de afaceri, cărora li se cere să-și supravegheze atent starea de sănătate timp de 14 zile și să anunțe imediat orice problemă.

China – Orașele fantomă de dincolo de bariere

Peste 56 de milioane de persoane din aproape 20 de orașe sunt afectate de restricții de călătorie impuse în diferite grade, pentru a stopa răspândirea virusului.

La nivel național a fost interzis comerțul cu animale sălbatice, din cauza suspiciunii că virusul provine de la un astfel de animal vândut pentru hrană.

De asemenea, în provincia Hubei, unde se află orașul Wuhan, locuitorii sunt obligați să poarte măști de protecție.

Wuhan și alte câteva localități în care s-au interzis ieșirile și intrările și a fost anulat total transportul în comun s-au transformat în orașe fantomă. Într-o perioadă, Anul Nou Chinezesc, în care, în mod obișnuit, sunt cuprinse de o efervescență specială, cu festivități organizate în numeroase locuri publice, scrie BBC.

Anul acesta, oamenii s-au adăpostit în case de teama coronavirusului sau se închesuie la cozile formate în jurul spitalelor, pentru a fi testați, crescând astfel și mai mult riscul de transmitere a bolii.

Muncesc doar farmaciștii, personalul medical și angajații companiilor de transport în comun, care dezinfectează autobuze, trenuri și metroul, care nu se știe când vor mai funcționa.

În Wuhan au fost conformate până acum 618 cazuri, dintre care 533 sunt spitalizate, 53 în stare foarte critică. Alte 45 de persoane au murit deja în Wuhan din cauza coronavirusului care-i poartă numele.

Potrivit primarului din această localitate, alte 2.209 persoane suspecte că ar fi purtătoare ale coronavirusului sunt internate și așteaptă rezultate testelor, 643 fiind sunt atentă observație medicală.

Criză de personal medical și de echipamente de protecție

Un medic de 62 de ani care a luat virusul de la pacienții pe care-i trata, și un altul de 51 de ani, care a făcut infarct și despre care nu se știe dacă era infectat, au murit sâmbătă, în Wuhei, în spitalul unde lucrau.

Provinci Hubei se confruntă cu o gravă criză de personal medical, iar Beijingul se pregătește să transfere în zonă personal din alte regiuni.

Până acum au ajuns în Wuhan 1.200 de cadre medicale, iar alți 1.600 vor ajunge duminică și luni.

Lipsesc și spațiile de internare, dar un spital cu peste 1.000 de paturi este ridicat acum în timp record, special pentru combaterea acestei epidemii, și va fi dat în folosință pe 3 februarie.

De asemenea, nu mai există nici echipamente de protecție și nici măcarmăti, medicii din Wuhan fiind nevoiți să folosească pungi de plastic.

Necesarul estimat este de aproximativ 100.000 de echipamente de protecție de unică folosință pe zi, în timp ce firmele chineze au o capacitate totală de producție de numai 30.000 pe zi.

Mai multe state încearcă să-și aducă acasă cetățenii; măsuri speciale în mai multe țări

SUA, Israel, Franța, India și Japonia au anunțat că încearcă să găsească soluții pentru a-i aduce acasă pe cetățenii lor blocați în Wuhan.

De asemenea, toate statele și-au luat mai multe măsuri și se pregătesc de o epidemie și în țara lor. La Hong Kong, autoritățile au transformat un imobil de locuințe nou și nedat în folosință, în spațiu unde vor fi tratați pacienții cu virusul Wuhan.