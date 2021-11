Cabinetul Cîțu, ultimele zile: controale la 17 ministere privind respectarea guvernanței corporative

Ministerul de Finanțe verifică modul în care 17 ministere respectă prevederile OUG privind guvernanța corporativă, anunță instituția. Raluca Turcan acuză că verificarea de la Ministerul Muncii este reacția premierului după ce i-a cerut acestuia demisia.

Controalele au fost demarate pe 19 noiembrie și “sunt menite sã asigurare respectarea prevederilor Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativã a întreprinderilor publice și respectarea prevederilor legale referitoare la investițiile realizate din fonduri publice și la bunurile din domeniul public și privat al statului, inclusiv a celor care aparțin patrimoniului cultural național mobil”, menționează un comunicat al MF.

Conform acestuia, Direcția Generalã de Inspecție Economico-Financiarã efectueazã 20 de acțiuni de inspecție la 17 ministere, printre care și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, precum și la alte trei autoritãți/instituții publice.

Raluca Turcan, ministrul Muncii, susține însă aceste controale demarează abia miercuri, cu numai o zi înainte ca executivul condus de generalul Nicolae Ciucă va depune jurământul.

Controalele sunt prevãzute în Programul de control aprobat din 26 ianuarie 2021, precizează Ministerul Finanțelor, pentru a justifica acest control declanșat la finalul mandatului premierului Florin Cîțu, deși acesta promite la preluarea Guvernului că va asigura implementarea principiilor de guvernanţă corporativă şi transparentizează activitatea companiilor de stat.

Raluca Turcan îl acuză pe premierul demis că a ordonat controlul pentru a se răzbuna

O astfel de verificare nu s-a mai făcut din 2015, conform unei postări publicate de ministrul interimar al Muncii, Raluca Turcan, pe contul comunicare al liberalilor din Biroului Politic Național (BPN):

„Vor sa efectueze un control miercuri, 24 noiembrie, pe aplicarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, in condițiile in care MMPS nu are atribuții. (Numai CNPP aste autoritate tutelara pentru TBRCM (Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, n.r.) dar, ce sa vezi, nu e pe legea prinivd guvernarea corporativa!!!)

Mai vor sa verifice situația patrimonială publica și privata la MMPS din 2020 pana azi!!!! Ce sa vedeți și aici?! Nu s-a mai făcut așa ceva din 2015!

Bravoooo, Florin Citu! Credeți ca un comportament de tip interlop este soluția in Romania lui 2021?”

Ministrul interimar al Muncii susține că toate aceste verificări au fost ordonate de Dan Vîlceanu, apropiat al premierului Cîțu, din cauza acuzațiilor aduse de Raluca Turcan în utlimele zile.

Aceasta a declarat că nu există fonduri pentru plata pensiilor și alocațiilor copiilor în luna decembrie și i-a reproșat acest lucru lui Florin Cățu pe contul BPN al liberalilor:

„Florin, eșți dispus să joci la poker până și banii de pensii. De mai bine de o lună mă țin de capul tău și-ti spun repetat că de vineri (26 noiembrie) nu mai sunt bani de pensii și de alocații pentru că i-ai luat la rectificare doar că să dai tu bine la cifre în postările de pe facebook”.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

Deficitul invocat de Raluca Turcan se ridică șa peste 2,7 miliarde de lei, sumă ce a fost tăiată de la Ministerul Muncii pentru a fi redistribuiți altor ministere, în cadrul primei rectificări bugetare, cu cu promisiunea că banii vor fi înapoiați la a doua rectificare.

O nouă rectificare poate fi efectuată doar după învestirea Guvernului Nicolae Ciucă, întrucât un executiv interimar nu are astfel de atribuții.