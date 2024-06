Contracte semnate: 4 mld. euro, parțial bani europeni, pentru extinderea metroului pe Magistralele M4 şi M6

Contracte de 4,36 de miliarde de euro au fost semnate marţi pentru extinderea Magistralelor M4 şi M6 de metrou.

„Până când vom clarifica situaţia metroului cu autorităţile locale – şi eu sper să clarificăm repede, astăzi am semnat două contracte. Unul dintre ele, cel de finanţare semnat cu Primăria Sectorului 4, e o continuare a ceea ce noi am făcut şi pe zona de CNAIR , am descentralizat foarte multe din lucrările pe care noi le face la nivelul de minister”, spune ministrul Sorin Grindeanu, citat de Agerpres.

”În cazul de faţă vorbim totuşi de un proiect de mare anvergură, 2,5 miliarde de euro, un proiect absolut necesar bucureştenilor, nu doar locuitorilor din Sectorul 4, un proiect care sunt convins că va fi realizat rapid. (…) S-a intrat în faza de licitaţie”, a mai spus ministrul.

Anunțul licitației pentru M4 este urcat în SICAP

Procedura de licitaţie pentru proiectarea şi execuţia liniei de metrou M4 – tronsonul dintre Gara de Nord şi Gara Progresul – este publică în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SICAP).

Potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 4, pentru realizarea acestui obiectiv, autoritatea locală a depus cererea de finanţare în valoare de 2,5 miliarde de euro, bani europeni nerambursabili, ce vor fi accesaţi prin „Programul Transport” al Uniunii Europene 2021-2027.

Traseul noii linii de metrou M4 va avea 14 staţii, ce vor fi amenajate pe o lungime totală de aproximativ 12 kilometri, între Gara de Nord şi Gara Progresul. Traseul linbiei va traversa teritoriul sectoarelor 1, 4 şi 5, precum şi al comunei Jilava din judeţul Ilfov.

Guvernul PSD insistă cu M6

Proiectul M6, 1 Mai – Otopeni, legătura cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă, este unul de utilitate publică, de interes naţional, conform Hotărârii Guvernului nr. 496/2017.

Proiectul asigură nevoile de mobilitate ale persoanelor prin dezvoltarea reţelei de transport trans european (TEN-T), finanţat din fonduri externe rambursabile şi nerambursabile.

Contractul este în valoare de 1,87 miliarde de euro.

Proiectul a fost propus inițial pentru finanțare prin PNRR, dar Comisia Europeană nu l-a acceptat, fiind de acord să finanțeze, eventual, prelungirea liniei până la Băneasa.

