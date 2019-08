Constructorul lotului 3 Lugoj-Deva va informa ”autoritățile europene competente” asupra litigiului cu CNAIR – ”Acum am înțeles de ce fug investitorii străini din România”

de Victor Bratu , 29.8.2019

Constructorul lotului 3 din autostrada Lugoj-Deva, Asocierea TELOXIM CON – COMSA – ALDESA CONSTRUCCIONES – ARCADIS EUROMETUDES, a dat publicității un comunicat în care descrie relația sa cu beneficiarul pe timpul derulării proiectului și în care afirmă că ministrul Răzvan Cuc a reziliat contractul ”într-un mod absolut abuziv”.

Asocierea spaniolă anunță că va face plângeri penale împotriva oficialilor români și că va informa organismele europene despre problemele întâmpinate în România.

Este pentru prima dată când constructorul își explică public poziția, comunicatul fiind emis în ziua în care ministrul Cuc a anunțat că lotul 3 Lugoj-Deva va fi finalizat de CNAIR și că va face plângeri penale după ce Compania de Autostrăzi a depistat ”nu mai puțin de 60 de abateri de la normele tehnice, înainte de încheirea lucrărilor”.

La finalul materialului, un vido cu declarații făcute de ministrul Răzvan Cuc, la finalul lunii iulie, după o vizită pe șantierele loturilor 3 și 4 ale autostrăzii Lugoj-Deva.

Constructorul lotului 3 mai afirmă în comunicat că ”piedicile înregistrate de Asociere pe parcursul derulării proiectului cât și rezilierea contractului în momentul în care construirea lotului 3 a fost finalizată ridică mari semne de întrebare despre integritatea și buna credință a autorităților statului”.

Comunicatul Asocierii spaniole, în cele ce urmează, cu precizarea că intertitluri aparțin redacției:

Autoritățile statului au întârziat intenționat desfășurarea lucrărilor

Proiectul construirii lotului 3, în lungime de 21,141 km, al Autostrăzii Lugoj –Deva, după o colaborare extrem de dificilă a constructorului cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a fost finalizat și aștepta să se facă recepția lucrărilor și punerea în funcțiune. După două săptămâni de așteptare și cu construcția finalizată, răspunsul dat de autoritățile române și ministrul transporturilor, Răzvan Cuc, a fost, în mod surprinzător, rezilierea contractului.

Piedicile înregistrate de Asociere pe parcursul derulării proiectului cât și rezilierea contractului în momentul în care construirea lotului 3 a fost finalizată ridică mari semne de întrebare despre integritatea și buna credință a autorităților statului, care intenționat au adus întârzieri în desfășurarea lucrărilor.

Primul obstacol- modificare Acordului de Mediu

”Trebuie să spunem că, deși au fost anumite întârzieri din partea CNAIR în primirea autorizațiilor de construcție, întârzieri datorate în principal unei modificări a Acordului de Mediu la data de 21 ianuarie 2014, Asocierea a putut începe lucrările pentru Proiect în mod eficient. Măsurile suplimentare solicitate de CNAIR pentru obținerea Acordului de mediu au fost respectate de Asociere în totalitate, însă, ne-au creat un prejudiciu financiar și au avut impact și asupra termenului de execuție”.

Curtea Internațională de arbitraj obligă CNAIR la plată

Asocierea a transmis, în conformitate cu prevederile contractuale, o serie de notificări către arbitrul ales de comun acord, notificări rămase fără răspuns constructiv. ”În septembrie 2017, în decizia luată de Curtea Internațională de Arbitraj, ne-a fost recunoscută extinderea termenului de execuție și a decis ca CNAIR să plătească revendicările pe care antreprenorul le avea deja câștigate în valoare aproximativă de 12.000.000 lei. CNAIR a refuzat plata acestei sume”.

În urma acestor întâmplări, CNAIR și-a exercitat pe deplin forța într-o manieră absolut abuzivă, încălcând toate clauzele contractuale anterioare, continuând să amenințe Asocierea cu penalități, neconformități, instrucțiuni de remediere:

”Cu rea-credință și într-un mod complet abuziv, conducerea CNAIR, după ce a stabilit oficial toate aceste probleme și după ce noi am executat aceste lucrări timp de mai bine de un an, a transmis o notificare, în decembrie 2017, prin care am fost informați că nu dorește să plătească niciuna dintre lucrările executate și în care practic nu recunoaște Autorizația de Construcție semnată de ministrul Transporturilor cu noile planuri de deviere a drumului național!”

Autoritatea contractantă refuză plățile

În dorința de a-și respecta angajamentul luat la semnarea contractului, Asocierea a solicitat mai multe întâlniri cu miniștrii de resort în primele luni ale anului 2018, dar care nu au dus la o reconciliere și o colaborare în interesul continuării și finalizării construcției pe lotul 3 al autostrăzii Deva-Lugoj.

Cu toate acestea, deși toate soluțiile tehnice și plățile au fost blocate, Asocierea a continuat să lucreze cu bani din fonduri proprii, deoarece autoritatea contractantă a refuzat să facă plățile.

Situația a părut că se va schimba în luna mai 2018, când CNAIR a avut o nouă conducere. Blocarea lucrărilor a încetat, iar ritmul de lucru a fost intensificat pentru recuperarea întârzierilor finalizarea și darea în folosință a porțiunii de autostradă.

Epopeea Asocierii TELOXIM CON – COMSA – ALDESA CONSTRUCCIONES – ARCADIS EUROMETUDES nu s-a terminat, pentru că lovitura de grație urmează să vină.

”Aveam sentimentul că suntem șantajați”

Spre sfârșitul proiectului, pe data de 26 iunie 2019 a avut loc o nouă ședință oficială, unde s-a discutat despre faptul ca Proiectul se apropie de sfârșit, si se estimează că autostrada va putea fi dată în trafic în aproximativ o lună. Cu această ocazie s-a pus sub semnul întrebării modalitatea contractuală de efectuare a plăților rămase.

”Lucrările s-au desfășurat cu o normalitate absolută până când s-a schimbat din nou conducerea CNAIR, și pe la mijlocul lunii iulie 2019 este numită aceeași echipă care anterior a acționat abuziv împotriva noastră. Evident, avem din nou sentimentul că suntem șantajați, numai că, acum lucrările sunt practic finalizate și gata de a fi puse în funcțiune”.

Astfel, se blochează posibilitatea populației României de a se bucura, din motive ascunse, din răzbunare și acțiuni deplasate ale autorității contractante, de această porțiune de autostradă care este gata să fie folosită.

Ministrul Cuc felicită constructorul pe 25 iulie

”Este, pentru noi cu atât mai frustrant ce se întâmplă acum, cu cât pe data de 25 iulie dl. ministru Cuc, împreuna cu directorul general al CNAIR și echipa sa, au vizitat șantierul și au afirmat că toate lucrările practic sunt finalizate și gata de a fi puse în trafic. În mod surprinzător, a fost felicitat și Project Manager-ul pentru munca depusă. Tot atunci s-a stabilit ca lotul să fie deschis traficului la data de 12 August 2019”.

Asocierea a anunțat pe 12 august că lucrările aferente proiectului au fost finalizate și că nu există impedimente de ordin tehnic sau contractual pentru ca CNAIR să nu efectueze recepția proiectului și punerea sa în funcțiune. Finisajele actuale sunt în afara corpului autostrăzii și se pot executa fără a încurca traficul, ceea ce înseamnă că nu împiedică recepția lucrării.

Pe 13 august se rechiziționează Nodul Ilia

De asemenea, Asocierea consideră o imprudență deschiderea unilaterală, în data de 13 august, de către CNAIR a traficului la Nodul Ilia, existând pericolul unui risc pentru utilizatori și nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la această situație, având în vedere că recepția s-a realizat fără o coordonare corespunzătoare între Părți.

Totodată, Asocierea subliniază că a depus mari eforturi pentru finalizarea lucrărilor, luând în considerare nu doar lipsa plăților pentru lucrările efectuate și certificate pentru plată, ci și nerespectarea de către CNAIR a deciziilor Comisiei de adjudecare a Disputelor, derivate din pretențiile Asocierii de la începerea lucrărilor, care sunt obligatorii.

Datoriile CNAIR față de constructor

În prezent, CNAIR are o datorie de 99,216 milioane lei față de Asociere, derivată în principal din revendicări estimate de Comisia de adjudecare a Disputelor și lucrări certificate și aprobate de Inginer, care, însă, nu au fost autorizate de CNAIR. Din cele 99,216 milioane de lei suma de 15, 5 milioane de lei fără TVA este aferentă Ecoductului 1 neplătit de CNAIR încă din anul 2016.

2 scrisori de amenințare

” Pe 9 august, am primit 2 scrisori de intimidare, prima cu Actul Adițional al Extinderii Garanțiilor, deja semnat de toți membrii CNAIR și prin care am fost invitati sa-l semnam desi nu se ajunsese la nici un acord cu privire la aceast subiect, iar a doua scrisoare conținând o factura cu penalități de 73.000.000 de lei pentru curățarea șanțurilor lucrării în timpul execuției, cu toate că există o decizie a Comisiei de adjudecare a Disputelor prin care sunt respinse penalităţile solicitate.

În ceea ce privește recepția lotului 3, CNAIR ne-a transmis că pentru a o autoriza este necesar să extindem perioada de garanție contractuală a Proiectului de la 4 la 10 ani, adică 6 ani suplimentari, fără costuri pentru compania de stat. Noi am propus extinderea la 8 ani, cu limitare la parte din contract”, spun reprezentanții Asocierii, care dau toate asigurările în ceea ce privește calitatea lucrărilor și siguranța utilizării autostrăzii pe porțiunea construită de cei patru asociați.

Solicitări ale CNAIR fără bază contractuală

Această solicitare a CNAIR este total ilegitimă, deoarece este lipsită de o bază contractuală. Cu toate acestea noi ne dorim să găsim o soluție care să mulțumească toate părțile implicate, să deblocăm situația actuală. Din păcate, până acum ne-am lovit de un refuz total din partea companiei. Am avut discuții, în ultima perioadă, inclusiv cu ministrul transporturilor. Fără rezultat. Domnul ministru Cuc a decis, fără bază legală rezilierea contractului.

”Abia acum înțelegem de ce fug investitorii străini din România”

Am avut întotdeauna deschiderea de a continua și finaliza acest proiect, chiar dacă asta a însemnat pierderi pentru noi. Acest blocaj inventat de autoritățile române din cine știe ce motive obscure ne determină să ne gândim foarte serios să facem plângeri penale și să acționăm statul român în judecată. Abia acum putem înțelege de ce investitorii străini, atrași de promisiunile guvernanților și de imaginea idilică prezentată, după ce ajung în România nu știu cum să fugă mai repede”.

Având în vedere blocarea recepției și predarea lotului 3 al autostrăzii Lugoj-Deva, Asocierea trebuie sa informeze organizațiile europene competente despre această situație, astfel încât să ia măsurile considerate oportune.

Ce spunea ministrul Răzvan Cuc, după o vizită în șantierele loturilor 3 și 4, în video, mai jos

Constructorul lotului 3 al atostrăzii Deva –Lugoj este Asocierea formată din S.C. TELOXIM CON S.R.L. – COMSA S.A.- ALDESA CONSTRUCCIONES S.A. – S.C. ARCADIS EUROMETUDES S.A.

COMSA Corporación este un grup spaniol ce îşi desfăşoară activitatea în sectorul infrastructurilor și ingineriei. Cu mai mult de un secol de experiență în spatele său, COMSA Corporación își desfășoară activitatea în principal în domeniul infrastructurilor și ingineriei industriale; servicii și tehnologie; Concesiuni și energie regenerabilă.

Compania este prezentă în 24 de țări: România, Andorra, Algelra, Argentina, Australia, Brazilia, Chile, Columbia, Croația, Danemarca, Franța, Letonia, Lituania, Maroc, Mexic, Paraguay, Peru, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia , Elveția, Turcia și Uruguay.

COMSA Corporación este a șaptea cea mai mare companie spaniolă din sector, are o cifră de afaceri de 1.080 milioane EUR și peste 7.700 de angajați.