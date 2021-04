DOCUMENT / Compromis în Coaliție – act adițional la Protocolul de guvernare

Criza coaliției de guvernare generată de decizia premierului de a-l demite pe ministrul Sănătății fără a informa USR-Plus se încheie marți, după două zile consecutive de negocieri. PNL și USR-Plus au ajuns la următorul compromis – oficial denumit ”act adițional la Protocolul de guvernare”- anunțat public:

În condițiile în care USR-Plus a înțeles încă de luni seara că nu are forța să impună schimbarea premierului, Dan Barna și Dragoș Tudorache au introdus marți un nou punct în această negociere: agrearea unui calendar clar de reforme: modificarea Codului electoral și a legilor Justiției, eliminarea pensiilor speciale și descentralizare.

Plecate de pe poziții divergente – USR-Plus cerând schimbarea premierului iar PNL respingând această ipoteză și cerând o nouă nominalizare pentru Ministerul Sănătății – formula politică pare să fie una care arată că PNL și-a impus voința în fața partenerilor mai puțin experimentați.

Pe de altă parte, USR-Plus înregistrează o victorie de palmares cu acest calendar de reforme, reforme agreeate formal de PNL încă de la debutul guvernării în coaliție dar care au rămas până acum în stadiul de intenție.

În declarațiile oficiale făcute la finalul celor 5 ore de negociere, Ludovic Orban, Dan Barna, Dragoș Tudorache, Kelemen Hunor și Florin Cîțu au făcut scurte declarații în care au fost rostite cuvinte de tipul: responsabilitate, coaliție, program de guvernare, armonizare, empatie.

Cei cinci lideri politici au plecat imediat, fără declarații suplimentare pentru presă, semn că tensiunile s-au aplanat doar aparent.

Un punct important în acest act adițional, cu ”două tăișuri” însă:

Coaliția de guvernare functioneaza in baza programului de guvernare si a unor decizii colegiale luate in formatele mai sus menționate. Agenda parlamentara și deciziile de vor in Parlament urmează prioritățile din programul de guvernare.

În lipsa consensului in Coaliție pe anumite proiecte legislative sau pe alte teme decât cele cuprinse în programul de guvernare, grupurile parlamentare ale paridelor componente pot acționa în afara Coaliției cu anunțea prealabilă a partenerilor, și după refuzul lor de a susține respectivele inițiative