Comisia Europeană investighează construcția unui parc fotovoltaic în România – în temeiul Regulamentului privind subvențiile străine

Comisia Europeană a anunțat miercuri lansarea a două investigații aprofundate, în temeiul Regulamentului privind subvențiile străine, privind proiectul unui parc fotovoltaic din România realizat cu fonduri UE.

Investigațiile se referă la rolul potențial de denaturare a pieței al subvențiilor străine acordate ofertanților în cadrul unei proceduri de achiziții publice. Comisia va evalua dacă operatorii economici în cauză au beneficiat de un avantaj nedrept pentru a câștiga contracte publice în UE.

Investigațiile lansate urmează notificărilor transmise, pe de o parte, de Grupul ENEVO, inclusiv LONGi Solar Technologie GmbH, iar pe de altă parte, Shanghai Electric UK Co. Ltd. și Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd.

Procedura publică relevantă a fost lansată de o autoritate contractanta română (Societatea PARC FOTOVOLTAIC ROVINARI EST S.A.) pentru proiectarea, construcția si exploatarea unui parc fotovoltaic în România, cu o putere instalata de 110 MW.

Acest proiect este finanțat parțial din Fondul UE de Modernizare. Conform Regulamentului privind subvențiile străine, companiile sunt obligate să își notifice licitațiile de achiziții publice din UE atunci când valoarea estimată a contractului depășește 250 de milioane de euro și când companiei i s-au acordat cel puțin 4 milioane de euro în contribuții financiare străine de la cel puțin un țara terță în cei trei ani anteriori notificării.

Societatea PARC fotofotovoltaic ROVINARI EST S.A. este deținută de compania cu capital de stat CE Oltenia și de OMV Petrom.

***