Coduri CAEN eligibile pentru fonduri europene. Bani pentru inovare

Coduri CAEN eligibile pentru fonduri europene. Dacă ești interesat de accesarea fondurilor europene, ai la dispoziție mai multe programe, atât prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cât și prin programele de finanțare ale UE susținute în cadrul exercițiului financiar multianual 2021-2027.

Coduri CAEN eligibile pentru fonduri europene 2021 – 2027

În cadrul programelor există apeluri de proiecte la care pot participa IMM-uri, întreprinderi mari, autorități publice, ONG-uri sau alte entități, în funcție de specificul fiecărei scheme de ajutor.

De exemplu, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat Schema de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) finanțate prin Prioritatea 1. „Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO” din cadrul Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027.

Coduri CAEN eligibile pentru fonduri europene – schema de ajutor

Schema cuprinde următoarele categorii de ajutoare:

(a) ajutoare regionale pentru investiții;

(b) ajutoare pentru întreprinderile nou-înființate

(c) ajutoare pentru proiecte de cercetare și dezvoltare

(d) ajutoare pentru proiecte cărora li s-a acordat o etichetă de calitate „marcă de excelență”

(e) ajutoare pentru acțiuni de teaming

(f) ajutoare pentru investiții în infrastructurile de cercetare

(g) ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor

(h) ajutoare pentru inovarea de proces și organizațională

Ce activități nu sunt eligibile

Anumite activități nu sunt eligibile pentru finanțare în cadrul Schemei de ajutor de stat pentru activități de cercetare-dezvoltare și inovare (CDI) finanțate prin Prioritatea 1. „Susținerea și promovarea unui sistem de CDI atractiv și competitiv în RO”.

Astfel, schema nu se aplică:

(a) ajutoarelor destinate activităților legate de exportul către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;

(b) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

(c) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului și al acvaculturii, cu excepția ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanțare (ajutoare pentru întreprinderile nou-înființate), ajutoarelor în materie de cercetare și dezvoltare și ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor;

(d) ajutoarelor acordate în sectorul producției agricole primare, cu excepția ajutoarelor pentru cercetare și dezvoltare și ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor;

Coduri CAEN eligibile pentru fonduri europene – activități neeligibile

(e) ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau (ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

(f) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;

(g) beneficiarului care nu a confirmat că, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiția inițială pentru care se solicită ajutorul și care nu oferă un angajament că nu va face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiției inițiale pentru care se solicită ajutorul;

(h) ajutoarelor care favorizează activitățile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcțiilor navale sau din sectorul fibrelor sintetice;

Activități care nu sunt eligibile

(i) ajutoarelor pentru sectorul transporturilor, precum și pentru infrastructura conexă; ajutoarelor pentru sectorul producerii, stocării, transportului și distribuției de energie și pentru infrastructurile energetice;

(j) ajutoarelor regionale sub formă de scheme care vizează un număr limitat de sectoare specifice de activitate economică; nu se consideră că schemele de ajutoare destinate activităților turistice, infrastructurilor de bandă largă sau prelucrării și comercializării produselor agricole vizează sectoare specifice de activitate economică.

Coduri CAEN eligibile pentru fonduri europene – beneficiari

Beneficiarii ajutorului de stat pot fi:

a) microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii;

b) întreprinderile mari (doar în parteneriat cu IMM-uri); Pentru acestea este obligatoriu să aibă menționată în statut activitatea de cercetare la depunerea proiectului.

c) organizațiile de cercetare; Organizațiile de cercetare sunt beneficiare de ajutor doar în cazul în care într-un an calendaristic activitatea economică nu este pur auxiliară. Se consideră că activitatea este pur auxiliară atunci când activitățile economice consumă exact aceiași factori (de exemplu, materiale, echipamente, forță de muncă și capital fix) ca și activitățile neeconomice, iar capacitatea alocată în fiecare an unor astfel de activități economice nu depășește 20 % din capacitatea anuală globală a entității respective.

Foto: geralt / pixabay.com

În cazul în care o organizație de cercetare sau o infrastructură de cercetare este utilizată atât pentru activități economice, cât și pentru activități neeconomice, finanțarea publică face obiectul normelor privind ajutoarele de stat numai în măsura în care aceasta acoperă costurile legate de activitățile economice respective.

Coduri CAEN eligibile pentru fonduri europene – cercetare și inovare

Beneficiarii de ajutor în cadrul schemei pot activa în toate sectoarele de activitate economică cu excepțiile precizate mai sus. Pentru aceștia este obligatoriu fie să aibă menționat în statut, la contractarea proiectului, activitatea de cercetare (cod-uri CAEN 7211, 7219, 7220), fie să facă dovada că desfășoară/a desfășurat activitate de cercetare în domeniul său de activitate declarat în statut (de exemplu: prin verificarea în situațiile financiare a desfășurării de activități de cercetare).

Valoarea finanțării acordate variază în funcție de regiune, județ și tipul de întreprindere. Aici poți găsi mai multe informații despre această schemă de ajutor.

Coduri CAEN eligibile pentru fonduri europene prin PNRR

Un alt program prin care întreprinderile din România pot beneficia de fonduri europene este Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În cadrul componentei C9. „Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare”, investiția I3. „Scheme de ajutor pentru sectorul privat”, Măsura 1. „Schemă de minimis și ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor”, a fost lansat apelul de proiecte „Granturi pentru sprijinirea antreprenorilor în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate”.

Coduri CAEN eligibile pentru fonduri europene – activități finanțate

Măsura își propune să sprijine întreprinderile în adoptarea de tehnologii/soluții digitale precum inteligența artificială, tehnologia de cloud, tehnologia blockchain, transformarea digitală a proceselor de lucru ale întreprinderilor (de exemplu, utilizarea tehnologiilor digitale pentru automatizarea proceselor de lucru, utilizarea datelor pentru managementul dinamic al activelor și un leadership predictiv/prescriptiv, utilizarea/dezvoltarea platformelor locale pentru vânzarea de produse/servicii, dezvoltarea de noi servicii digitale) etc.

Pot beneficia de acest ajutor de stat întreprinderile care au calitatea de IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii).

Coduri CAEN excluse

Liderul de parteneriat nu trebuie să desfășoare activități în domeniul IT, respectiv nu trebuie să aibă autorizate în anul 2023, cât și la data depunerii proiectului, codurile CAEN menționate mai jos:

5829 – Activități de editare a altor produse software;

5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator;

6201 – Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);

6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației;

6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul;

6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației;

6311 – Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe;

6312 – Activități ale portalurilor web;

6399 – Alte activități de servicii informaționale n.c.a.;

În cadrul prezentei scheme, liderul de parteneriat reprezintă un IMM cu activitate în domeniul non-IT care iniţiază un proiect, solicită finanţare pentru acesta în scopul implementării în asociere cu alt IMM (cu activitate în domeniul IT) şi semnează contractul de finanţare.

Coduri CAEN eligibile pentru fonduri europene – activități excluse

De asemenea, nu se acordă sprijin financiar pentru activitățile realizate de întreprinderile care își desfășoară activitatea în următoarele sectoare și/sau care vizează următoarele ajutoare:

a) sectorul pescuitului și al acvaculturii;

b) sectorul producției agricole primare;

c) sectorul prelucrării și comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza prețului sau a cantității unor astfel de produse achiziționate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective;

sau

(ii) atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

Coduri CAEN eligibile pentru fonduri europene – ce activități nu sunt eligibile

d) ajutoare destinate activităților legate de export către țări terțe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantitățile exportate, ajutoarelor destinate înființării și funcționării unei rețele de distribuție sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoare condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele importate;

f) ajutoare pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;

g) sectorul siderurgic, sectorul lignitului, sectorul cărbunelui;

h) sectorul transporturilor, precum și pentru infrastructura conexă;

i) sectorul producerii, stocării, transportului și distribuţiei de energie și pentru infrastructurile energetice;

j) sectorul comunicaţiilor în bandă largă.

Fonduri europene pentru digitalizare

Un solicitant care își desfășoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât și în sectoare/domenii neeligibile, poate beneficia de finanțare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiția prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenței acestor activități, ca urmare a semnării contractului de finanțare.

Mai multe informații despre aceste fonduri pentru digitalizarea IMM-urilor prin PNRR găsești aici.

Foto: markmags / geralt / pixabay.com

Dacă acest articol despre coduri CAEN eligibile pentru fonduri europene ți s-a părut util, te-ar putea interesa și:

Coduri CAEN eligibile digitalizare IMM. Granturi de 100.000 €

CAEN eligibil Start Up Nation. Ce IMM-uri primesc finanțare

Agro IMM Invest CAEN-uri eligibile. Lista completă a celor 84 de activități

CAEN eligibil IMM Invest. Lista completă a activităților finanțate

CAEN eligibil Rural Invest. Granturi de până la 2 milioane euro

CAEN eligibil Femeia antreprenor. Lista activităților excluse