Misiunea Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR), de a contribui la creșterea competitivității României, va fi concretizată de anul viitor prin prin șase axe strategice de reforme structurale care sunt prioritare pentru mediul de afaceri, dar și pentru societate în ansamblul său, se arată într-un comunicat transmis de organizație.

De asemenea, CDR prelungește mandatul rotativ de coordonare al Adelei Jansen (foto), membru al Consiliului Director al Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Franceză în România (CCIFER) pentru încă șase luni de zile pentru a gestiona această tranziție.

Cu o guvernanță mai simplă și mai agilă, CDR va avea începând cu anul următor 6 grupuri de lucru concentrate în jurul noilor sale axe strategice:

Stabilitate și sustenabilitate macroeconomică,

Alocarea eficienta a resurselor bugetare și europene pentru redresare și reziliența

Dezvoltare sustenabilă

Modernizarea interacțiunii mediului privat cu sectorul public,

Modernizarea sistemului de sănătate,

Dezvoltarea unui sistem educațional performant.

”În 2022, CDR împlinește 9 ani de la înființarea sa, perioadă în care organizațiile membre au crescut și au devenit mai puternice în dialogul lor cu Guvernul României și cu forțele politice. În consens, am decis că este momentul să trecem la etapa următoare, în care să acționăm mai concentrat pe câteva direcții strategice. Urmează o perioadă de redefinire pentru CDR, în care vom continua să fim proactivi și extrem de atenți la implementarea planului de guvernare asumat de noul Cabinet, PNRR, programelor 2021 – 2027. Avem în fața noastră șansa istorică de a accesa finanțări excepționale pentru modernizarea România pe toate palierele. Vom face tot ce ține de noi să nu ratăm această oportunitate”, a spus Adela Jansen, coordonator CDR.

Finalul acestui an a venit din nou cu presiuni foarte mari pe mediul de afaceri, cu propuneri de modificări în politica fiscală, la care organizațiile membre CDR au reacționat.

Intervențiile mediului de afaceri au avut răspuns la nivelul Guvernului. Insistăm în a solicita ca anul viitor să avem un dialog constructiv structurat și cu timp suficient acordat consultărilor.

Modernizarea instituțiilor publice, implementarea de măsuri pentru creșterea colectării taxelor și impozitelor și reducerea evaziunii fiscale, se află printre prioritățile CDR, fiind măsuri care trebuie luate înaintea oricăror creșteri de taxe și impozite.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

CDR este o alianță de organizații ai căror membri contribuie cu peste 50% la PIB-ul României și care, prin agregarea resurselor, urmărește ca aceștia să își atingă potențialul maxim, România să devină atractivă economic, iar calitatea vieții să crească.

CDR reunește reprezentanți ai investitorilor români și străini în România și este condusă de un Comitet de Coordonare format din președinții și vicepreședinții a opt asociații de business: Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camera de Comerț Americană în România (AmCham), Camera de Comerț Franceză în România (CCIFER), Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK), Confederația Patronală CONCORDIA, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR), Consiliul Investitorilor Străini (FIC) și Romanian Business Leaders (RBL). Alături de organizațiile din Comitetul de Coordonare din CDR fac parte și: Belgian Romanian Business Association, British Romanian Chamber of Commerce, Bilateral Chamber of Commerce and Industry Romania – Cyprus, Czech – Romanian Mixed Trade and Industrial Chamber, Danish Romanian Business Association, The Chamber of Commerce and Industry Romania – Finland, Hellenic-Romanian Chamber of Commerce and Industry, HR Club , Hungarian Business Association in Romania, Italian Chamber of Commerce for Romania, Netherlands-Romanian Chamber of Commerce, Bilateral Chamber of Commerce Romania Slovakia, Business Sweden, Chamber of Commerce Switzerland-Romania, TIAD – Turkish Businessmen Association, South Eastern Europe’s Private Equity Association.