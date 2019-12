CNSC blochează afacerea tramvaielor turcești pentru București

de Vladimir Ionescu , 13.12.2019

Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor a anulat decizia de atribuire prin care compania turcească Durmazlar urma să furnizeze Primăriri Municipiului București 100 de tramvaie, conform unui document CNSC publicat de Club Feroviar.

Valoarea totală estimată a contractului depășește 845 milioane de lei (fără TVA).

Decizia CNSC:

În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, admite, în parte, contestația formulată de Astra Vagoane Călători SA, în contradictoriu cu Municipiul București, și anulează adresele de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire nr. 3307/04.11.209 și 3308/04.11.2019 și raportul procedurii de atribuire nr. 3297/04.11.2019.

De asemenea, decizia Consiliului:

obligă Primăria Municipiului București la reevaluarea ofertei Durmazlar Makia Sanayi Ve Ticaret Aș, în termen de 20 de zile de la primirea deciziei

obligă Primăria Capitalei la plata sumei de 35.000 de lei către Astra Vagoane Călători SA, reprezentând cheltuielile cu avocații

Licitația pentru cele 100 de tramvaie a fost lansată în decembrie 2018, iar în noiembrie anul acesta a fost declarată câștigătoare oferta companiei DURMAZLAR MAKINE SANAYI VE TICARET A.S.

Contestația a fost înregistrată de contraconcurentul turcilor, asocierea Astra Vagoane Călători Arad -CRRC (China).

Caietul de sarcini prevedea livrarea unui singur tramvai în primul an de contract și a câte 48 de bucăți în următorii doi, plus alte trei în ultimul an de derulare a achiziției.

Similitudini cu o licitație a Metrorex ce a dus la condamnarea a doi angajați pe care DNA i-a acuzat de trucarea licitației

Club Ferioviar scrie că licitația este similară celei organizate în 2014 de Metrorex, în iunie 2014 pentru cumpărarea a 51 de trenuri noi pentru Magistrala 5, cu o valoare estimată de 1,55 miliarde de lei, fără TVA.

Firma spaniolă CAF a fost declarată câştigătoarea licitaţiei, însă rezultatul a fost contestat ulterior de Alstom şi Astra Vagoane Călători Arad, iar doi angajați ai Metrorex au și fost condamnați în 2017 la pedepse de închisoare cu suspendare pentru trucarea licitației.