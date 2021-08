Ministrul Cîmpeanu anunță ”fraudă” la sesiunea de toamnă a bacalaureatului

de Vladimir Ionescu , 18.8.2021

Au fost identificate cinci licee în care “s-a fraudat” la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat, conform ministrului Sorin Cîmpeanu. Acesta a precizat că în momentul de faţă se derulează acţiuni la nivelul fiecărui centru de examen pentru a vedea concret câţi elevi au fraudat examenul.

Presa centrală a relatat că mai mulţi elevi ar fi fost eliminaţi pentru “fraudă” din examenul de Bacalaureat după ce “ar fi copiat rezolvările subiectelor” de pe Facebook.

Liceele unde s-a copiat de pe Facebook:

Liceul Tehnologic “Panait Istrati” din Brăila

Liceul Tehnologic “Rucăreanu” din Braşov

Liceul cu Program Sportiv din Târgu Jiu

Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuşi” din Craiova.

“Este vorba despre o fraudă în mod clar, care va fi sancţionată la cel mai aspru nivel. Cu siguranţă, elevii care nu au înţeles că nu au acces cu mijloace de comunicare în sala de examen vor fi eliminaţi din examen şi două sesiuni nu vor mai avea dreptul să participe la acest examen. Am popularizat cât am putut de mult importanţa respectării regulilor de etică pentru a asigura relevanţa examenului de Bacalaureat. Cei care nu au înţeles vor plăti. Se fac verificări atât cât se pot face verificări într-o şcoală, într-o şcoală în care nu există terminale de verificare, spre exemplu, cum există în aeroport. Profesorii au competenţe limitate pentru a face aceste verificări, în condiţiile în care tehnologia a evoluat foarte mult şi dimensiunile acestor dispozitive electronice sunt extrem de mici, sunt foarte greu de sesizat. Am spus: candidaţii vor fi eliminaţi cu siguranţă, ei sunt deja identificaţi şi vor fi eliminaţi din examen iar personalul de supraveghere vom vedea în ce măsură ar fi putut să prevină apariţia acestor situaţii, dacă ar fi putut să prevină şi nu au făcut-o, atunci cu siguranţă şi aceştia vor fi sancţionaţi”, a susţinut ministrul la Digi 24.

Conform Digi24, grupurile de elevi de pe rețele de socializare s-au umplut de zeci de postări in care absolvenții de clasa a XII-a aflați în sălile de examen miercuri dimineață cereau rezolvarea subiectelor colegilor aflați acasă.

Pe grupul intitulat Bacalaureat 2021-2022 au fost postate fotografii chiar din timpul examenului. În imagini se pot vedea inclusiv profesorii supraveghetori care stăteau la catedră. În comentariilor postărilor se pot vedea și rezolvările subiectelor.

La sesiunea de toamnă a bacalaureatul s-au înscris 25.556 de candidaţi, dar s-au prezentat 20.806. La proba obligatorie a profilului din cadrul examenului naţional de bacalaureat, care s-a desfășurat marți, au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă 29 de elevi.

Miercuri, absolvenții au susținut proba scrisă la alegere a profilului și specializării, respectiv la Geografie, Informatică, Fizică, Chimie, Biologie, Economie, Psihologie, Sociologie, Filosofie, Logică.

Următoarea probă scrisă, la Limba şi literatura maternă, este programată joi.

Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor (1 – 3 septembrie), vor fi comunicate vineri, 3 septembrie.