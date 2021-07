Christian Ciocan, demis de la șefia Unității Politici Publice a MAI – i-ar fi amenințat pe polițiștii care l-au amendat

de Vladimir Ionescu , 8.7.2021

Christian Ciocan (foto) a fost demis de la conducerea Unității de Politici Publice a Ministerului Afacerilor Interne, după ce Sindicatul Europol l-a acuzat că i-ar fi amenințat pe agenții de poliție care l-au amendat pentru mai multe încălcări ale Codului Rutier.

„Ca urmare a raportului scris prezentat de către directorul general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în legătură cu situația expusă în spațiul public, ministrul Afacerilor Interne a dispus încetarea împuternicirii ofițerului de poliție din funcția de director al Unității de Politici Publice a MAI. În continuare, comisarul-șef de poliție Ciocan Christian își va desfășura activitatea în funcția de execuție ocupată anterior în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române”, a anunțat ministerul.

Fostul director al Unităţii de Politici Publice din MAI, comisar şef Christian Ciocan, a fost amendat cu 6.000 de lei pentru şapte fapte, printre care intrarea pe o stradă cu accesul interzis, la volanul unei mașini care nu avea asigurare și cu ITP expirat în 2018.

Sindicatul Europol a postat pe Facebook discuția pe care Christian Ciocan a avut-o cu agenții și îl acuză pe acesta comportament scandalos, amenințări și intimidări la adresa colegilor săi polițiști.

„Ciocan a pătruns pe o stradă unde acționa indicatorul „Accesul interzis” și la solicitarea agenților a refuzat să se legitimeze, așteptând probabil să fie recunoscut de la televizor. Ulterior, agenții de poliție au constatat că autoturismul condus de Ciocan are ITP-ul expirat din anul 2018, autoturismul nu era asigurat, lipsea una din plăcuțele de înmatriculare, nu avea actele asupra și a refuzat să respecte indicațiile polițistului. Pentru cele 7 fapte, Ciocan a fost amendat cu aproximativ 6000 lei, iar ca măsuri complementare a fost reținută plăcuța cu numărul de înmatriculare și i-a fost suspedat dreptul de a conduce pe drumurile publice pentru 30 de zile”, au scris cei de la Europol.

Joi dimineața, în prima sa reacție la acest incident, ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat că așteaptă raportul referitor la cele întâmplate și abia apoi va decide dacă va lua o măsură împotriva comisarului. S-a arătat însă nemulțumit că un polițist de la Secția 4 din București a filmat scena ce s-a viralizat apoi pe Facebook.

„Sunt câteva chestiuni care mi se par neclare și pentru care am solicitat Poliţiei Capitalei un raport de urgenţă. Astăzi o să am acest raport şi pe baza a ceea ce mi se va raporta, voi lua măsuri. În primul rând, am văzut acele imagini din interiorul unei secţii de poliţie, ceea ce nu este un lucru uzual, era spaţiu administrativ. Într-adevăr, puteau să înregistreze, dar trebuie văzut de când colegi poliţişti se ocupă cu înregistrări în secţia de poliţie şi se transmit prin intermediul sindicatului, evident, public”, a spus Lucian Bode într-o declarație de presă, citat de Agerpres.

Christian Ciocan a fost șef al direcțiilor de comunicare și purtător de cuvânt al Poliției Capitalei și al IGPR, timp de mai mulți ani și deține un doctorat