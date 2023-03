Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, se află luni în România, pentru o discuție cu șeful statului, Klaus Iohannis. De la București, Charles Michel ajunge marți la Chișinău, fiind evident că discuțiile Iohannis – Michel au avut ca punct principal agenda Republicii Moldova. Au confirmat-o declarațiile oficiale de la finalul reuniunii.

Avocați Chișinăului, avocații Kievului

De la debutul războiului declanșat de Rusia în Ucraina Ucraina, România și-a asumat rolul de ”avocat” al Republicii Moldova în relația cu Uniunea Europeană, așa cum Polonia a devenit ”avocat” al Kiev.

Ajutorul – indiscutabil – pe care Bucureștiul îl acordă Republicii Moldova nu are însă calitatea și dinamismul asistenței pe care Varșovia o acordă Kievului.

E drept, Bucureștiul se aliniază prompt deciziilor de Bruxelles (criza migrației, criza energetică sau organizarea conferinței donatorilor, de exemplu), dar nu are inițiativă în relația cu Chișinău.

Criza energetică traversată de Republica Moldova este cel mai bun exemplu: am livrat și livrăm Moldovei cantități importante de energie, dar am făcut asta nu pentru că așa am decis noi, ci doar după ce Comisia Europeană a discutat cu Chișinău ”rețeta” independenței de energie rusă.

Bucureștiul respectă un principiu în relația cu Republica Moldova, acela că Chișinăul trebuie ajutat. Problema noastră e că așteptăm să ne spună alții ce să facem…

Diplomația românească nu are o strategie în domeniu. Sau dacă o are nu o comunică și celor care pot împinge Republica Moldova pe parcurs european.

În Parlamentul European, de exemplu, europarlamentarii români au luat pe cont propriu misiunea de a ajuta Republica Moldova și au opinii diferite legate de rapiditatea cu care Republica Moldova poate adera la UE sau dacă problema transnistreană are sau nu greutate în decizia finală de a integra Moldova în Uniune.

Victor Negrescu: Transnistria nu e o problemă, Republica Moldova are nevoie de energie și de fonduri UE

Victor Negrescu (PSD, Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor si Democraților) este unul dintre cei care critică Ministerul de Externe pentru lipsa unei strategii clare pe Republica Moldova.

El consideră cu problema transnistreană nu împiedică cu nimic primirea Republicii Moldova în UE. ”Și Ciprul este un stat divizat de facto, dar asta nu i-a impiedicat aderarea”, spune Victor Negrescu.

În ceea ce privește problema în sine – Transnistria, europarlamentarul PSD este convins că actuala conducere separatistă va renunța ușor la dependența de Federația Rusă. ”Conducerea Transnistriei este una foarte pragmatică, care înțelege exact ce beneficii poate avea în urma unor relații economice”, afirmă Victor Negrescu.

Europarlamentarul spune că principala urgență este aceea de a acorda Republicii Moldova ajutorul necesar pentru a depăși problemele interne: e vorba de furnizarea de energie din România și de fonduri de la Bruxelles.

La acest al doilea punct, Victor Negrescu a declarat pentru CursDeGuvernare că insistă ca în proiectul de Buget UE pe 2024 să fie alocate Republicii Moldova fonduri de preaderare.

Dragoș Tudorache: Vom deschide discuția legată de demararea negocierilor de preaderare

Dragoș Tudorache (Reper, vicepreședinte Grupul Renew) este la rândul său nemulțumit că nu există o coordonare a eforturilor și o gândire structurată în ceea ce privește Republica Moldova.

”România ar fi trebuit să operaționalizeze o echipă, un om măcar, la Bruxelles, care să vadă în permanență ce nevoi are Moldova și cum putem noi ajuta. Nu avem, din păcate așa ceva, iar marele noroc este că pe acest subiect nu există diferențe ideologice, nici în UE, nici în rândul europarlamentarilor români”, afirmă Dragoș Tudorache.

El mai spune că România ar fi putut să joace în favoarea sa contextul actual, dar n-a făcut-o.

”După debutul agresiunii ruse, UE a conștientizat că Ucraina și Republica Moldova trebuie susținute. Cum Polonia a preluat imediat cauza Ucrainei, iar România pe cea a Republicii Moldova, partea de est a Europei ar fi putut avea un cuvânt greu de spus pe acest subiect. Dacă România și Polonia s-ar fi coordonat în acest proiect sunt sigur că ar fi avut o greutate egală cu tandemul Franța – Germania în luarea de decizii”, afirmă Dragoș Tudorache.

Europarlamentarul Reper nu crede că Transnistria e principalul obstacol în calea viitorului european al Moldovei. În opinia sa, marele pericol pentru Chișinău vine dinspre marile capitale europene, care consideră că UE și Chișinău ”ard etape” și că Uniunea nu este pregătită în acest moment pentru extindere.

Proiectul ”personal” asumat de Dragoș Tudorache este acela de a se asigura că ”în toamna acestui an va exista discuția privind deschiderea procesului de preaderare cu Republica Moldova”. Asta pentru că, în opinia lui Dragoș Tudorache, ”dacă sprijinul UE pentru Republica Moldova încetează, atunci Republica Moldova va intra în colaps”. Renew mai insistă pentru un acord pentru accesul Moldovei pe Piața Unică europeană.

Siegfried Mureșan: Moldova nu poate adera înainte de a rezolva problema transnistreană, dar asta nu trebuie să blocheze procesul de apropiere

Siegfied Mureșan (PNL, vicepreședinte PPE) crede însă că Republica Moldova nu poate adera înainte de a rezolva problema transnistreană pentru că asta ar bloca Chișinăul să închidă cu succes capitole de securitate/apărare ale Aquis-ului comunitar.

El spune că problema Transnistriei nu poate fi rezolvată decât după terminarea războiului din Ucraina. ”Vedem că Rusia pierde pe plan politic, militar, economic și moral, deci să nu ne temem să vorbim de înfrângerea Federației Ruse și de rezolvarea chestiunii transnistrene în favoarea Republicii Moldova”, afirmă Sirgfried Mureșan.

Dar Transnistria, spune europarlamentarul PNL ”nu trebuie să blocheze procesul de apropiere”.

În ceea ce privește parcursul aderării, europarlamentarul PNL afirmă: ”Atât Republica Moldova cât și Ucraina vor adera pe baza propriilor merite, nu mai devreme. Între timp, noi trebuie să includem Moldova în cât mai multe proiecte economice bilaterale și să o integrăm, treptat, în Piața Unică”.

Legat de bugetul Uniunii, Siegfried Mureșan afirmă: ”Mă aștept să investim mai mult în creșterea eficienței energetice a Republicii Moldova și în interconectări. Insistăm să creștem alocările pentru vecinătatea estică, pentru securitatea frontierelor și întărirea rolului jucat de Frontex în Republica Moldova. În plus, vom deschide un hub de securitate la Chișinău, prin intermediul căruia să facilităm schimbul de informații de toate tipurile între UE și Chișinău”.

