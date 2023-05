CFA: scădere a încrederii în economie, inflaţie medie anticipată de 8,13%

Analiştii financiari din cadrul asociaţiei CFA România estimează că leul se va deprecia până la un curs mediu de 5,0528 lei/euro în următoarele 12 luni, în timp ce rata anticipată a inflaţiei va înregistra o valoare medie de 8,13%, cel mai scăzut nivel din ultimele 12 luni.

Datele colectate de CFA în luna aprilie mai arată că, pentru orizontul de 6 luni, majoritatea analiştilor (90%) incluşi în sondajul lunar anticipează un curs de 4,9953 lei/euro.

În ceea ce priveşte indicatorul de încredere Macroeconomica al CFA, acesta a scăzut in aprilie (cu 2,1 puncte) la valoarea de 55 puncte. Evoluţia s-a datorat componentei de anticipatii, care a inregistrat o scădere de 4,8 puncte, până la valoarea de 48,8 puncte.

Datele sondajului mai arată că deficitul bugetului de stat pentru anul 2023 a atins valoarea medie a anticipatiilor de 5,1% din PIB, în timp ce evoluţia în termeni reali a PIB în anul 2023 este estimată la 2,8% din PIB, în scădere de la 3% în prognoza din luna martie.

Totodată, indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, este preconizat să atingă 6,22% în următoarele 12 luni.

„După patru luni de cresteri consecutive, componenta de anticipatii a Indicatorului de Incredere a inregistrat o corectie. Consistent cu aceasta corectie, si valoarea de crestere economica anticipata pentru 2023 s-a redus la o valoare sub 3%. Totodata, sondajul confirma ancorarea anticipatiilor de continuare a procesului dezinflationist, rata anticipata a inflatie scazand la cea mai mica valoare din ultimele 12 luni.”, spune Adrian Codirlaşu, CFA – Vicepresedinte al Asociatiei CFA Romania.

In ceea ce priveste evolutia preturilor proprietatilor rezidentiale in orase, 45% dintre participanti anticipeaza o stabilitate a acestora, in timp ce acelasi procent, de 45% dintre participanti, anticipeaza o scadere in urmatoarele 12 luni. De asemenea 65% considera ca preturile actuale sunt supraevaluate, iar 30% ca sunt corect evaluate.

Sondajul Asociatiei CFA Romania reprezinta un indicator prin intermediul caruia organizatia doreste sa cuantifice anticipatiile analistilor financiari cu privire la activitatea economica in Romania pentru un orizont de timp de un an.

Pe langa intrebarile necesare pentru calculul Indicatorului de Incredere Macroeconomica, sondajul evalueaza si anticipatiile, tot pentru un orizont de timp de un an, pentru rata inflatiei, ratele de dobanda, cursul de schimb EUR/RON, indicele bursier BET si conditiile macroeconomice globale.

Actual Anticipatii1 Evolutia PIB (real) 4,7% 2,8% Deficit Bugetar 5,7% 5,0% Curs EUR/RON 4,9624 5,0528 Rata inflatiei 11,23% 8,13% ROBOR 3M 6,55% 6,22% Randament 5Y RON 6,64% 6,94% Randament 10Y RON 7,12% 7,20% 1Sursa: Sondaj Asociatia CFA Romania, final de an, 2023 (PIB, deficit bugetar), orizont de 12 luni (restul indicatorilor)

