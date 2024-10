Cele mai mari aeroporturi din SUA. TOP 20

Cele mai mari aeroporturi din SUA în funcție de numărul de pageri sunt Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta, Aeroportul Internațional Dallas/Fort Worth și Aeroportul Internațional Denver.

Datele Autorității Portuare din New York și New Jersey, din SUA, arată că, în anul 2023, 20 de aeroporturi din această țară au avut un trafic de pasageri ce a depășit 30 de milioane.

Cel mai mare aeroport din SUA și din lume

1. Aeroportul Internațional Hartsfield-Jackson Atlanta, din statul Georgia, se află pe locul întâi în acest clasament cu cele mai mari aeroporturi din SUA, fiind totodată și cel mai mare aeroport din lume în funcție de numărul de pasageri. Astfel, în anul 2023, aeroportul a avut circa 104,7 milioane de pasageri, în creștere cu aproape 12% față de anul precedent. Pentru comparație, al doilea cel mai aglomerat aeroport din lume, care este Aeroportul Internațional Dubai, a avut un trafic de pasageri de aproape 87 de milioane de pasageri anul trecut.

Aeroportul din Atlanta ocupă o suprafață de 19 kilometri pătrați și are 5 piste din beton paralele, cea mai lungă dintre ele având aproape 3,8 kilometri. Aeroportul este hub pentru compania aeriană Delta Air Lines și bază operațională pentru alte 3 linii aeriene: Frontier Airlines, Southwest Airlines și Spirit Airlines.

Care sunt cele mai mari aeroporturi din SUA

2. Aeroportul Internațional Dallas/Fort Worth, Texas, a avut 81,8 milioane de pasageri în anul 2023, conform Autorității Portuare din New York și New Jersey. Aeroportul are 7 piste din beton sau asfalt, dintre care 4 au peste 4 kilometri lungime. Aeroportul este hub pentru mai multe companii aeriene, inclusiv pentru American Airlines, cea mai mare companie aeriană din SUA în funcție de numărul de pasageri transportați. Aeroportul Internațional Dallas se întinde pe o suprafață foarte mare, de aproape 70 de km², fiind al doilea cel mai mare aeroport din SUA în funcție de suprafață, după cel din Denver.

Cel mai mare aeroport din SUA în funcție de suprafață

3. Aeroportul Internațional Denver, Colorado, a avut 77,8 milioane de pasageri în anul 2023. Acesta este cel mai mare aeroport din SUA în funcție de suprafață, întinzându-se pe aproape 136 km², și al doilea cel mai mare din lume (după Aeroportul Internațional Regele Fahd din Arabia Saudită, ce are o suprafață de 776 km²). Aeroportul are 6 piste din beton, cel mai lungă dintre ele având 4,9 kilometri. Aeroportul din Denver este hub pentru Denver Air Connection, Southern Airways Express și United Airlines.

Cel mai mare aeroport de pe coasta de vest a SUA

4. Aeroportul Internațional Los Angeles, California, a avut 75 de milioane de pasageri în anul 2023, aflându-se pe locul 4 în acest clasament cu cele mai mari aeroporturi din SUA. Aeroportul are 4 piste din beton cu lungimi cuprinse între 2,7 și 3,9 kilometri. Aeroportul Internațional Los Angeles este cel mai mare și mai aglomerat aeroport de pe coasta de vest a Statelor Unite, fiind hub pentru numeroase companii aeriene: Alaska Airlines, American Airlines, Atlas Air, Delta Air Lines, Kalitta Air, Polar Air Cargo și United Airlines.

Aeroportul Internațional Los Angeles. Foto: ERIC SALARD / Wikipedia.org

Cele mai mari aeroporturi din SUA – listă

5. Aeroportul Internațional O’Hare, Chicago, Illinois, 73,9 milioane de pasageri. Aeroportul din Chicago are zboruri directe către circa 250 de destinații din America de Nord, America de Sud, Caraibe, Europa, Africa, Asia, Orientul Mijlociu și regiunea Atlanticului de Nord, fiind considerat cel mai bine conectat aeroport din SUA, potrivit Wikipedia.org. Aeroportul are 8 piste din asfalt sau beton, cea mai lungă dintre acestea având aproape 4 kilometri. Aeroportul este hub pentru liniile American Airlines și United Airlines.

Cele mai mari aeroporturi din SUA – restul clasamentului

6. Aeroportul Internațional John F. Kennedy, New York, 62,5 milioane de pasageri

7. Aeroportul Internațional Orlando, Florida, 57,73 milioane de pasageri

8. Aeroportul Internațional McCarran, Las Vegas, Nevada, 57,66 milioane de pasageri

9. Aeroportul Internațional Charlotte Douglas, Charlotte, Carolina de Nord, 53,4 milioane de pasageri

10. Aeroportul Internațional Miami, Florida, 52,3 milioane de pasageri

11. Aeroportul Internațional Tacoma, Seattle, Washington, 50,9 milioane de pasageri

12. Aeroportul Internațional San Francisco, California, 50,2 milioane de pasageri

Cele mai mari aeroporturi din SUA în funcție de traficul de pasageri

13. Aeroportul Internațional Newark Liberty, New Jersey, 49 de milioane de pasageri

14. Aeroportul Internațional Sky Harbor, Phoenix, Arizona, 48,7 milioane de pasageri

15. Aeroportul Internațioal George Bush, Houston, Texas, 46,1 milioane de pasageri

16. Aeroportul Internațional Logan, Boston, Massachusetts, 40,9 milioane de pasageri

17. Aeroportul Internațional Fort Lauderdale-Hollywood, Florida, 35 de milioane de pasageri

18. Aeroportul Internațional Minneapolis/St Paul, Minnesota, 34,5 milioane de pasageri

19. Aeroportul LaGuardia, New York, 32,4 milioane de pasageri

20. Aeroportul Detroit Metropolitan Wayne County, Michigan, 31,5 milioane de pasageri

Foto deschidere: Aeroportul Internațional Atlanta / redlegsfan21 / Wikipedia.org / ERIC SALARD / Wikipedia.org

