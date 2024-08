Cele mai mari companii aeriene low-cost din lume. TOP 9

Cele mai mari companii aeriene low-cost din lume în funcție de nivelul veniturilor din anul 2022 sunt Southwest, Ryanair și JetBlue, arată datele citate de statista.com.

Cea mai mare companie aeriană low-cost din lume

1. Southwest Airlines, SUA. Cu venituri de 23,8 miliarde de dolari americani, Southwest este cea mai mare companie aeriană low-cost din lume. Compania din SUA are sediul central în Love Field, Dallas, Texas, și zboară către 121 de destinații din SUA, precum și către alte 10 țări. Southwest este compania care a transportat cei mai mulți pasageri în zboruri domestice în interiorul SUA, potrivit Wikipedia.org. Iar la nivel mondial este a treia companie aeriană în funcție de numărul de pasageri.

Compania aeriană a fost înființată în 1967 sub numele de Air Southwest Co., nume care a fost schimbat 4 ani mai târziu în Southwest Airlines Co., în momentul în care compania a început să opereze ca linie aeriană intrastatală. Primele zboruri au fost între Dallas, Houston și San Antonio. În 1979 au început zborurile interstatale, iar în deceniile următoare compania s-a extins la nivel național. Astăzi, compania low-cost zboară în aeroporturi din 42 de state, precum și spre destinații din America Centrală.

Cele mai mari companii aeriene low-cost din lume în funcție de venituri

Flota companiei este compusă din 816 aeronave, fiind a patra cea mai mare companie aeriană comercială din lume în funcție de numărul de aeronave din flotă. Toate avioanele liniei aeriene fac parte din familia de aeronave Boeing 737 cu fuzelaj îngust.

În anul 2023, Southwest Airlines a avut un profit net de 465 de milioane de dolari și în jur de 75.000 de angajați.

Companii aeriene low-cost

2. Ryanair, Irlanda. În anul 2022, compania irlandeză a avut venituri de 11,7 miliarde de dolari, aflându-se pe locul 2 în acest clasament cu cele mai mari companii aeriene low-cost din lume. Compania-mamă Ryanair Holdings plc, cu sediul central în Swords, Dublin, include subsidiarele Ryanair DAC, Malta Air, Buzz, Lauda Europe și Ryanair UK.

Ryanair DAC, cea mai veche companie din grup, a fost fondată în anul 1984. La ora actuală, Ryanair are o flotă alcătuită din 598 de aeronave și zboară în 235 de destinații din peste 40 de țări din Europa, Africa de Nord (Maroc, Insulele Canare) și Orientul Mijlociu (Israel, Iordania). Principalele baze operaționale sunt cele din aeroporturile Dublin, Stansted din Londra și Milano Bergamo, Italia.

Din flota companiei fac parte atât aeronave din familia Boeing 737, cât și avioane Airbus A320-200. La nivelul anului 2024, compania avea peste 27.000 de angajați.

Foto: promil69 / pixabay.com

Cele mai mari companii aeriene low-cost din lume – top

3. JetBlue, SUA. Compania JetBlue Airways, cu sediul central în Long Island City, Queens, New York City, operează peste 1.000 de zboruri în fiecare zi și deservește peste 100 de destinații din SUA și din Europa. Linia aeriană operează din 6 hub-uri, cel mai important fiind Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York.

Compania are o flotă de 286 de aeronave, cele mai multe dintre acestea fiind de tip Airbus A320-200. JetBlue are și avioane Airbus A220-300, precum și aeronave din familia Airbus A321 și 23 de avioane Embraer 190. În anul 2024, compania aeriană americană avea peste 24.000 de angajați.

4. easyJet, Marea Britanie. Cu venituri de 6,4 miliarde de dolari în 2022, grupul britanic are sediul central la Hangar 89, Aeroportul Luton din Londra. Compania fondată în 1995 oferă zboruri domestice și internaționale regulate către 157 de destinații din 34 de țări din lume. Din grup fac parte EasyJet UK, EasyJet Switzerland, EasyJet Europe și EasyJet Holidays.

Compania, care angajează 16.000 de persoane, a avut în anul 2023 un profit net de 324 de milioane de lire sterline. Grupul are o flotă de 336 de avione, toate Airbus (din familiile A319, A320 și A321).

Cele mai mari companii aeriene low-cost din lume – clasament

Linia aeriană are 29 de baze operaționale în toată Europa, cea mai mare fiind cea de pe Aeroportul Gatwick din Londra. În anul 2022, compania aeriană a transportat peste 69 de milioane de pasageri, fiind astfel a doua cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa după numărul de pasageri transportați (după Ryanair).

5. Spirit Airlines, din SUA, a avut venituri de 5,1 miliarde de dolari în 2022. Compania americană ultra low-cost are sediul central în Dania Beach, Florida. Spirit Airlines operează zboruri regulate atât pe plan local, în SUA, dar și către țări din Caraibe și din America Latină.

Compania fondată în 1983 are o flotă alcătuită din 211 avioane și zboară către 91 de destinații. În 2023, linia aeriană avea 11.000 de angajați. Toate avioanele din flota Spirit Airlines fac parte din familiile Airbus A319, A320 și A321.

Care sunt cele mai mari linii aeriene low-cost din lume

6. Eurowings, Germania. Cu venituri de 2,1 miliarde de dolari în 2022, linia aeriană Eurowings se află pe locul 6 în acest clasament cu cele mai mari companii aeriene low-cost din lume. Compania ce face parte din grupul german Luftansa are 139 de avioane, toate Airbus, și zboară spre 152 de destinații.

7. Norwegian, Norvegia, 1,9 miliarde de dolari. Linia aeriană este a doua cea mai mare companie aeriană din Scandinavia (după Scandinavian Airlines). Are o flotă compusă din 129 de aeronave (toate din familia Boeing 737) și zboară spre 105 destinații.

Cele mai mari companii aeriene low-cost din lume – listă

8. Wizz Air, Ungaria, 1,8 miliarde de dolari. Compania are o flotă alcătuită din 215 aeronave (toate Airbus) și zboară spre 200 de destinații.

9. AirAsia, Malaezia, 1,5 miliarde de dolari. Compania cu sediul central pe Aeroportul Internațional Kuala Lumpur din Malaezia are o flotă compusă din 255 de avioane (toate Airbus) și zboară către 166 de destinații. Din grupul AirAsia fac parte mai multe companii aeriene: AirAsia Cambodia, AirAsia X, Indonesia AirAsia, Philippines AirAsia, Thai AirAsia, Thai AirAsia X.

Foto: promil69 / ArtisticOperations / pixabay.com

