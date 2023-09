CE elimină restricţiile impuse importurilor de cereale ucrainene – Reacția dură statelor afectate. România așteaptă

Comisia Europeană a decis vineri să nu prelungească restricţiile impuse importurilor de cereale ucrainene, care aveau ca termen final 15 septembrie și au fost valabile în cinci ţări, inclusiv România. Condiția este ca Ucraina să elaboreze un plan eficient pentru controlul transporturilor în tranzit, astfel încât ele să nu aibă ca destinație reală țările afectate de importurile din Ucraina.

În luna mai, Uniunea Europeană a autorizat cinci state membre – Bulgaria, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia – să interzică comercializarea pe teritoriul lor a grâului, porumbului, rapiţei şi seminţelor de floarea-soarelui din Ucraina, condiţia fiind să nu împiedice tranzitul către alte ţări.

Măsura, care a expirat la 15 septembrie la miezul nopţii, a fost decisă pentru a-i proteja pe agricultorii locali, care au atribuit acestor importuri prăbuşirea preţurilor pe piaţa internă, din cauza supraofertei.

„În urma expirării măsurilor restrictive privind exporturile ucrainene de cereale şi alte produse alimentare către UE, Ucraina a fost de acord să introducă măsuri legale (inclusiv, de exemplu, un sistem de licenţe de export), în termen de 30 de zile, pentru a evita o supraofertă de cereale” pe pieţele ţărilor vecine, anunţă Comisia Europeană într-un comunicat.

Măsuri imediate de monitorizare a exporturilor

Până atunci, completează Comisia, Ucraina trebuie să instituie, începând chiar de sâmbătă, 16 septembrie 2023, măsuri eficiente de control al exportului în cazul a patru grupe de mărfuri, pentru a preveni orice denaturare a pieţei în statele membre vecine.

Ucraina trebuie să prezinte un plan de acţiune până cel târziu la sfârşitul zilei de luni, 18 septembrie 2023, precizează executivul european.

De asemenea, mai arată executivul UE:

Comisia Europeană şi Ucraina vor monitoriza situaţia pentru a putea reacţiona la orice situaţie neprevăzută.

Comisia Europeană se va abţine de la impunerea oricăror restricţii atât timp cât măsurile eficiente luate de Ucraina sunt în vigoare şi funcţionează pe deplin.

Comisia Europeană îşi motivează decizia de a ridica restricţiile prin faptul că a constatat „o atitudine constructivă a tuturor participanţilor la Platforma de coordonare, care a contribuit la rezolvarea unor probleme concrete şi a permis ca exporturile către ţările terţe din afara UE să fie fluide şi chiar în creştere”.

Executivul european dă asigurări că a analizat în prealabil datele referitoare la impactul exporturilor celor categorii de produse agricole ucrainene pe piaţa europeană. Astfel, Comisia a ajuns la concluzia că datorită activităţii Platformei de coordonare şi a măsurilor temporare introduse la 2 mai 2023, „au dispărut denaturările pieţei în cele cinci state membre care se învecinează cu Ucraina”, se precizează în comunicatul CE.

Polonia, Ungaria și Slovacia continuă blocarea acestor importuri

Polonia, care are alegeri parlamentare la 15 octombrie şi spune că cerealele ucrainene mai ieftine fac producţia internă nerentabilă, a declarat că nu va ridica interdicţia de import, chiar dacă UE nu va prelungi autorizarea restricţiilor.

De asemenea, guvernul Slovaciei a declarat că va menţine interdicţia, iar Ungaria pare să vrea să facă acelaşi lucru, potrivit Reuters, agenție preluată de News.ro.

Bulgaria a decis joi să nu prelungească interdicţia privind importurile de cereale ucrainene dincolo de data de expirare a acesteia, 15 septembrie. Sofia „nu susţine” o prelungire a restricţiilor, potrivit unei rezoluţii a Parlamentului bulgar, adoptate – la iniţiativa guvernului proeuropean – cu o largă majoritate (124 de voturi pentru din 197 de deputaţi prezenţi). Textul citează „solidaritatea cu Ucraina” şi necesitatea de a „garanta securitatea alimentară mondială”.

România așteaptă

Guvernul României așteaptă din partea Ucrainei prezentarea Planului de Acțiune cu privire la măsurile eficiente de control al exportului pentru prevenirea denaturării pieței cerealelor din țara noastră, potrivit unui comunicat de presă emis vineri seara.

”Guvernul României (…) își exprimă regretul cu privire la faptul că nu a fost identificată o soluție în plan european pentru prelungirea restricțiilor la importul de cereale din Ucraina, măsură solicitată de statele membre afectate de această decizie. În funcție de Planul de Acțiune prezentat de partea ucraineană, Guvernul României va decide măsurile potrivite pentru protejarea fermierilor români”, se arată în comunicat.

Fermierii români, aflați în contact direct cu asociațiile de profil din Polonia, au trimis în ultima săptămână o scrisoare deschisă în carele solicită guvernanților prelungirea interdicției, indiferent de decizia Comisiei.

Prezent vineri, în România, unde a participat, la o a doua reuniune cu oficiali ai Guvernului României, Statelor Unite ale Americii, Uniunii Europene, Republicii Moldova, vicepremierul Ucrainei, Oleksandr Kubrakov, a declarat că România şi Republica Moldova reprezintă, în prezent, singurele rute pentru exportul cerealelor produse de Ucraina.

Acesta a susținut că nu există competiţie între agricultorii din Ucraina şi cei din România: „Vor fi volume în plus (care vor tranzita – n.r.) România şi Moldova. Noi nu facem competiţie, nu va avea nicio influenţă asupra afacerilor locale, va fi valoare adăugată, bani în plus şi venituri în plus pentru afacerile dvs”, a adăugat viceprim-ministrul Ucrainei.

Kievul amenință cu arbitrajul internațional

Kievul a declarat joi că orice demers al statelor est-europene de a prelungi unilateral restricţiile asupra importurilor de produse alimentare din Ucraina după data de 15 septembrie, când expiră dispensa dată de UE, ar fi ilegal şi ar afecta interesele economice comune. Ucraina a mulţumit, în schimb Bulgariei pentru decizia luată.

„Suntem convinşi că orice decizie (…) care va restricţiona şi mai mult exporturile agricole ucrainene nu numai că va fi nejustificată şi ilegală”, dar va dăuna „intereselor economice comune” ale Ucrainei, ale statelor membre ale UE şi ale Uniunii Europene în ansamblu, a scris joi pe Facebook şi purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Oleg Nikolenko.

De asemenea, Kievul a declarat că ar putea solicita un arbitraj internaţional în legătură cu restricţiile.

