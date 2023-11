Cătălin Tolontan: Acționarul bulgar a cerut ziariștilor GSP să fondeze un ONG care să facă lobby în favoarea industriei pariurilor

Cătălin Tolontan, fostul coordonator editorial al Gazetei Sporturilor concediat de acţionari, a scris luni în ultimul său editorial publicat pe site că acţionarii GSP le-au cerut ziariştilor în 17 ianuarie 2023 să fondeze, alături de reprezentanţii industriei de pariuri, o asociaţie care să facă lobby în favoarea acestei industrii.

”O asociaţie prin care noi, ziariștii, am fi urmat să <ne opunem proiectelor legislative care vor să schimbe legislaţia pariurilor>”, povesteşte Tolontan.

Workshop ca ziarul Gazeta Sporturilor să fondeze în România o asociaţie de lobby

La vremea respectivă, Ringier Sports Media, divizia de sport a Ringier, a organizat un workshop cu ziarişti de la GSP, dar şi oameni din alte departamente, la care au participat şi şefi din Bulgaria, în frunte cu Stilian Shishkov, cel care deţine 49% din GSP.

„La un moment dat al prezentării, şefii din Bulgaria au dat exemplul unei asociaţii de lobby pentru industria de pariuri, pe care ei au fondat-o şi care ”merge foarte bine”. ”Noi am făcut-o în Bulgaria, s-o faceţi şi voi!” Regretatul Mihnea Vasiliu, Cătălin Ţepelin şi cu mine mai auzisem, la alte întâlniri, îndemnul ca GSP să fondeze în România o asociaţie de lobby. Firmele de betting urmau să intre în fundaţie. Dar de ce? Ce treabă are un ziar să fie într-un ONG, împreună cu jocurile de noroc sau cu orice alte firme? Nevăzînd logica, am refuzat de fiecare dată.”, își amintește Tolontan.

Când a auzit că, prin acea asociaţie, noi ziariştii am fi urmat să ”ne opunem proiectelor legislative care vor să schimbe legislaţia pariurilor” (atenţie, e documentat!), unei colege de la GSP i-a căzut cafeaua în poală. Înţelesese” mai povesteşte Tolontan.

După prezentarea din ianuarie 2023, care a avut loc la Muzeul Fotbalului, coducerea Ringier Sports a trimis un mail celor din România prin care li s-a transmis că indicaţiile din prezentare să fie implementate. Inclusiv ideea de asociaţie de lobby.

De ce nu a făcut publice presiunile încă de atunci?

Tolontan: Ringier ne-a lăsat la dispoziția aripii din Bulgaria

Tolontan răspunde în acelşi text:

„Nu am ţinut secrete neregulile. Dar de ce nu le-am făcut publice încă de acum un an? Am respectat regulile interne ale Ringier şi am mers la Zürich cu un apel semnat de 25 de colegi din ambele redacţii, GSP şi Libertatea.

Le-am spus ce se întâmplă şi am solicitat ca cei care fac ingerinţele în editorial să le oprească. Ne-au ascultat, cu atenţie şi clasă. Urmarea? Ne-au lăsat la dispoziţia aripii din Bulgaria. Ringier a ignorat datele, faptele şi dreptul angajaţilor de a vorbi”.

O vară fierbinte la GSP

În ultimul an, Ringier şi mai ales zona de sport au trecut prin numeroase frământări:

Pe 7 iulie 2023, managerul Mihnea Vasiliu a fost îndepărtat de la conducerea Ringier, la mai puţin de şase luni de la întâlnirea de la Muzeul Fotbalului.



În august 2023 Gazeta a refuzat să dea la citit în avans, managementului Ringier, articolele legate de casele de pariuri, după cum a relatat Cătălin Ţepelin.



Pe 3 octombrie 2023, Cătălin Ţepelin era concediat din funcţia de redactor-şef. Plecarea sa, anunţată din scurt, a venit ca un şoc pentru redacţie. Câteva ore mai târziu, redacţiile GSP şi Libertatea publicau o scrisoare în care spuneau că se opun concedierii lui Ţepelin. Apoi s-a ajuns la un adevărat răzoi al declaraţiilor şi al materialelor de presă, ce vizau managementul ziarului de sport.



În mai puţin de o lună, pe 2 noiembrie, managementul Ringier Sports anunţa printr-un mesaj că Gazeta Sporturilor nu va mai apărea în print, iar Cătălin Tolontan urma să fie înlăturat de la conducerea ziarului Decizia a venit ca un nou şoc pentru redacţie, dar şi pentru public şi industria de media, pentru că nu fuseseră anunţaţi din timp de închiderea ziarului astfel încât să-şi poată lua la revedere de la cititori.



Ediţia de „La revedere” a fost găzduită de Libertatea, parte a aceluiaşi trust, pe 3 noiembrie.

