Canada pune taxe de 100% pe importurile de mașini electrice „made in China” – suprataxa de 25% și pe aluminiu și oțel

Urmând exemplul Uniunii Europene, Canada va impune noi taxe vamale, surprinzător de mari însă, pentru importurile de vehiculele electrice, de aluminiu și de oțel produse în China, adoptând măsuri dure pentru protejarea pieței interne, de altfel, asemenea majorității aliaților occidentali.

Premierul canadian, Justin Trudeau, a dezvăluit cu ocazia unor consultări cu mediul de afaceri desfășurate în Halifax, Noua Scoție, noile măsuri protecționiste care includ o taxă vamală de 100% pentru mașinile electrice și 25% pentru aluminiul și oțelul produse în China. Tariful pentru EV se va aplica începând cu 1 octombrie și cuprinde de asemenea și anumite tipuri de autoturisme hibride, camioane, autobuze și camionete. Noua taxă vamală se va adăuga celei existente în prezent de 6,1% care se aplică la importul vehiculelor elctrice chinezești, a transmis guvernul într-un comunicat de presă.

Taxele pentru aluminiu și oțel vor intra în vigoare pe 15 octombrie. Guvernul a pus în consultare publică o listă cu anumite mărfuri care vor avea taxe mărite și care va finalizată pe 1 octombrie.

Totodată, guvernul Trudeau lansează o altă consultare publică de 30 de zile și pentru sectoare industriale diferite, pentru introducerea de taxe penalizatoare, și care includ baterii electrice, subansamble pentru baterii, semiconductori, echipamente fotovoltaice și minerale critice, vizată fiind tot China.

Sectorul auto canadian, puternic dependent de SUA

„Transformăm sectorul auto din Canada pentru a deveni un lider global în producția vehiculelor care vor circula în viitor”, a declarat premierul Trudeau la Halifax. „Dar jucători precum China au ales să-și acorde un avantaj nedrept pe piața globală, punând în pericol securitatea industriilor noastre critice, înlocuind mașinile produse în Canada și aducând la faliment combinatele noastre metalurgice”.

Sectorul auto al Canadei este puternic integrat cu cel al Statelor Unite: marea majoritate a producției sale de autovehicule ușoare, în număr de 1,5 milioane de unități anul trecut, a fost exportată în SUA.

Valoarea vehiculelor electrice chinezești importate de Canada a crescut la 1,6 miliarde USD anul trecut, de la mai puțin de 100 milioane USD în 2022, potrivit datelor de la biroul canadian de statistică. Numărul de mașini care soseau din China în portul Vancouver a crescut, după ce Tesla a început să importe Model Y fabricat la fabrica pe care a construit-o în Shanghai.

UE propune taxe vamale de până la 36,3% pentru mașinile chinezești

Amintim că Uniunea Europeană a anunțat, de asemenea, noi tarife pentru vehiculele electrice importate din China, dar la niveluri mult mai mici decât le propun SUA și Canada. EV-urile fabricate de SAIC Motor Corp. vor avea taxe suplimentare de 36,3%, în timp ce Geely Automobile Holdings Ltd. și BYD Co. vor avea taxe vamale în UE de 19,3%, respectiv 17%, potrivit unui proiect de hotărâre publicat săptămâna trecută de Comsiia Europeană. Pentru Tesla Inc. se va percepe o taxă suplimentară de 9% pentru vehiculele fabricate în China.

Liderii chinezi vor discuta noile tarife vamale cu Consilierul de Securitate Națională de la Casa albă, Jack Sullivan, care va efectua săptămâna viitoare o vizită la Beijing unde se va întâlni cu ministrul de Externe Wang Li și probabil și cu președintele Xi Jinping.

Lobby-ul industriei autohtone a avut câștig de cauză

Trudeau s-a confruntat și cu presiuni politice din partea reprezentanților industriei. Sectorul auto canadian l-a forța practic să majoreze tarifele pentru a proteja locurile de muncă și salariile angajaților canadieni, argumentând că vehiculele electrice din China sunt mai ieftine din cauza standardelor de muncă mult mai joase. De asemenea, guvernul a fost de acord să acorde subvenții de mai multe miliarde de dolari pentru fabricile de vehicule electrice sau fabricile de baterii deținte de Stellantis NV, Volkswagen AG și Honda Motor Co., printre altele.

Producătorii de oțel și aluminiu din Canada au cerut, de asemenea, în mod public și în mod repetat guvernului să restricționeze accesul Chinei pe piața internă, spunând că politica industrială a lui Xi permite țării asiatice să inunde în mod ilegal piețele externe, punând locurile de muncă din industria autohtonă în pericol.

