Boris Johnson avertizează că civilizația s-ar putea prăbuși asemenea Imperiului Roman

Premierul britanic Boris Johnson a avertizat că, dacă liderii mondiali nu acționează direct și rapid împotriva schimbărilor climatice, civilizația s-ar putea prăbuși asemenea Imperiului Roman. Declarația a fost făcută vineri, la Roma, înaintea summit-ului G20, relatează Reuters, citată de Hotnews.

Boris Johnson a făcut declarațiile cu câteva ore înainte de startul summit-ului G20 și câteva zile înainte de summit-ul climatic COP26. Premierul britanic a spus că generațiile viitoare riscă foametea, conflictul și migrația în masă dacă nu sunt făcute progrese în lupta contra schimbărilor climatice.

„Nu mai este niciun dubiu că aceasta este realitatea cu care trebuie să ne confruntăm”, a spus el la sosirea la Roma, avertizând că actualele condiții de trai se vor deteriora rapid dacă nu schimbăm cursul.

„Știm care a fost povestea declinului și căderii Imperiului Roman și mi-e teamă că același lucru este posibil și astăzi”, a spus Boris Johnson.

Blocul G20, care include Brazilia, China, India, Germania și SUA, reprezintă 80% din PIB-ul lumii, 60% din populația Terrei și se estimează că 80% din emisiile de carbon la nivel global.

Conferința Națiunilor Unite privind schimbările climatice din 2021, cunoscută și sub numele de COP26, are loc anul acesta la Glasgow, Marea Britanie, între 31 octombrie și 12 noiembrie 2021, sub președinția lui Alok Sharma.