BNR menține dobânda cheie, dar atrage atenția asupra deficitelor și presiunilor inflaționiste

Banca Națională a României a menținut neschimbată rata dobânzii de politică monetară la 7% pe an, în linie cu așteptările din piață.

Însă BNR amintește din nou la capitolul „incertitudini și riscuri” absorbția fondurilor europene, dependente de îndeplinirea unor ținte și jaloane stricte și „conduita politicii fiscale” în contextul înregistrării unui deficit bugetar pe primul trimestru al anului peste așteptări.

„Consiliul de administrație al BNR a decis miercuri menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 7% pe an, menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 8% pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an; menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit”, se arată în comunicatul BNR.

În același timp, evoluția pe termen mediu a inflației poate fi afectată de mulți factori externi, precum războiul din Ucraina și sancțiunile occidentale, turbulențele bancare din SUA și Elveția care pot afecta economiile dezvoltate și creșterea costurilor de finanțare în Europa Centrală și de Est.

Comunicatul transmis după ședința Consiliului de administrație al BNR sinsistă pe necesitatea ca guvernul să respecte ținta de deficit bugetar pentru acest an care este periclitată de execuția bugetară pe primele trei luni ale anului, „într-o conjunctură economică și socială dificilă pe plan intern și global, cu potențiale implicații adverse asupra parametrilor bugetari finali”.

Deficitul a crescut în T1 2023 peste așteptări, la 1,4% din produsul intern brut, față de o țintă de 4,4% pe tot anul, în condițiile unor venituri sub program.

Banca centrală menționează reducerea ratei inflației în martie la 14,5%, pe fondul ieftinirii combustibililor, față de aceeași perioadă a anului trecut. În aceste condiții, prognoza actualizată a BNR, ce va fi făcută publică pe 12 mai „reconfirmă în linii mari” prognoza din februarie potrivit căreia inflația va ajunge la 7% la finele anului.

”Descreșterea va fi antrenată pe mai departe de factori pe partea ofertei, mai cu seamă de efecte de bază dezinflaționiste și de corecții descendente ale cotațiilor unor mărfuri, cărora li se alătură impactul prezumat al schemelor de plafonare a prețurilor la energie, dar și influențele așteptate să vină din restrângerea în perspectivă a excedentului de cerere agregată, mai lentă totuși decât în proiecția precedentă, implicând închiderea acestuia la finele orizontului prognozei”, arată BNR.

BNR menționează că noile date statistice reconfirmă creșterea peste așteptări a activității economice în trimestrul al patrulea din 2022, cu un ritm trimestrial de 1%, față de 1,2% în precedentul trimestru, ceea ce arată o nouă creștere a excedentului de cerere din economie, lucru ce reprezintă un factor fundamental care pune presiune pe creșterile de prețuri.

Banca centrală se așteaptă la o încetinire modestă a economiei în trimestrele 1 și 2 din acest an. Politica fiscală este menționată din nou de către BNR ca o sursă de risc crescut și incertitudine, în contextul deficitului ridicat și al execuției bugetare pe primele trei luni ale anului.

Se reconfirmă, de asemenea, accelerarea creșterii anuale a PIB în trimestrul IV 2022, la 4,5% de la 3,7% în intervalul anterior. Potrivit noilor date, creșterea economică a fost susținută în acest interval în principal de consumul gospodăriilor populației, al cărui aport a fost urmat la mică distanță de cel al formării brute de capital fix. Totodată, impactul exportului net a rămas doar marginal contracționist, în condițiile în care scăderea amplă de dinamică înregistrată în acest trimestru de volumul importurilor a devansat-o pe cea a volumului exporturilor de bunuri și servicii. Pe acest fond, deficitul balanței comerciale și-a înjumătățit ritmul anual de creștere, iar cel de cont curent și l-a redus chiar mai puternic, inclusiv ca urmare a ameliorării evoluției soldului balanței veniturilor secundare, pe seama intrărilor de fonduri europene de natura contului curent.

Cursul de schimb leu/euro s-a menținut în luna aprilie la valori ușor inferioare celor prevalente în semestrul I 2022, pe fondul atractivității relative ridicate a plasamentelor în lei.

Conform calendarului, următoarea ședință a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 5 iulie 2023.

