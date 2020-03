Bill Gates și Elon Musk – poziții total diferite față de coronavirus

de Vladimir Ionescu , 10.3.2020

Elon Musk, CEO-ul Tesla, și Bill Gates, cofondatorul Microsoft, au avut ambii intervenții referitoare la boala Covid-19, opiniile lor fiind total opuse.

Până marți, în lume au fost confirmate peste 110.000 de cazuri de îmbolnăviri și peste 4.000 de decese și aproape 63.000 s-au vindecat deja.

“Acum, că noul coronavirus este prezent în numeroase țări, amenințarea unei pandemii a devenit foarte reală. Dar ar fi prima pandemie din istorie care ar putea fi controlată”, a declarat luni Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Elon Musk, pe Twitter: Panica produsă de coronavirus este “o prostie”

Elon Musk a generat reacții puternice după ce a declarat pe Twitter, unde este urmărit de 32 de persoane, că panica declanșată de coronavirus este doar “o prostie”.

Postarea a strâns peste 1,6 milioane de aprecieri și 341.000 de redistribuiri.

Bill Gates vorbește despre pandemie și propune patru soluții pentru a opri propagarea

Celălalt nume important din industria tech, Bill Gates, vorbește despre pandemia de coronavirus, chiar dacă OMS a evitat folosirea acestui termen.

“În orice criză, liderii au două responsabilităţi la fel de importante: să rezolve problema imediată şi să se asigure că nu mai apare (…) Pandemia Covid-19 este un astfel de caz. Trebuie să salvăm vieţi”, a scris confondatorul Microsoft, într-un articol pentru The New England Journal of Medicine.

În opinia sa, numărul victimelor se va afla undeva între numărul gripei asiatice din 1957 și cel al gripei spaniole din 1918. În prima au murit peste un milion de persoane, iar pandemia de gripă spaniolă (a fost tot o pandemie la nivel mondial, în pofida numelui) – aproximativ 50 de milioane de persoane.

Cele patru soluții pe care Bill Gates le consideră necesare pentru a opri propagarea noului coronavirus:

Ţările bogate să sprijine cu personal medical calificat statele sărace sau în curs de dezvoltare din Africa şi sudul Asiei, pentru a monitoriza răspândirea virusului şi a furniza vaccinuri.

Înființarea unei baze de date internaţionale unde toate țările să contribuie cu informații.

Dezvoltarea unui sistem de căutare a compuşilor care au fost deja testaţi şi sunt consideraţi siguri pentru a fi utilizaţi în vaccinuri.

Guvernele şi donatorii să finanţeze entitățile ce pot produce cantităţi mari de vaccinuri în decurs de doar câteva săptămâni.

Bill și Melinda Gates au anunțat donarea a 100 de milioane de dolari pentru cercetări vizând dezvoltarea tratamentelor, pentru infrastructura medicală necesară din Africa și Asia de Sud și pentru dezvoltarea unui vaccin.

Preţul scăzut al vaccinurilor este “strategia corectă” pentru a ţine în frâu pandemia, consideră Bill Gates.

Preocupările în domeniu ale cofondatorului Microsoft sunt mai vechi și el a sponsorizat deja cercetători ce încearcă să descopere vaccinul universal, care să protejeze unei game largi de virusuri.

Bill Gates avertiza în urmă cu câțiva ani că riscul unei pandemii la nivel global este real, iar omenirea nu este pregătită pentru o astfel de confruntare. El a prezentat în 2018, de exemplu, scenariul unei pandemii de gripă ce ar putea ucide peste 30 de milioane de oameni în numai șase luni. El îi cerea atunci președintelui Donald Trump să se pregătească pentru o pandemie.