Noul guvernator al băncii centrale a Japoniei, Kazuo Ueda, a transmis un mesaj clar factorilor de decizie din G7, întâlnire desfășurată în marja reuniunilor de primăvară ale Fondului Monetar Internațional și ale Băncii Mondiale.

Dar discuțiile despre momentul și modalitatea în care va abandona politica monetară ultra relaxată vor mai dura, permițându-i lui Ueda să dea asigurări că orice schimbare nu va avea loc prea repede.

„În multe țări, inflația este foarte mare sau nu scade suficient. Important este că situația este destul de diferită în Japonia, ceea ce am explicat în cadrul întâlnirii”, a declarat Ueda reporterilor, după ce a participat la o reuniune a ministrilor de finanțe ai celor șapte mai avansate economii.

Inflația din Japonia, care acum este în jur de 3%, va încetini din nou sub ținta Băncii centrale de 2% până la sfârșitul acestui an din cauza scăderii costurilor importurilor, a declarat Ueda la reuniunea miniștrilor de finanțe ai G20, desfășurată joi.

Explicațiile șefului Băncii Japoniei arată dorința de evita repetarea situației din luna ianuarie, când piețele au interpretat greșit semnalele privind politica monetară și au crescut dobânzile la împrumuturile pe termen lung.

Mesajul guvernatorului Băncii centrale japoneze s-a suprapus pe așteptările traderilor de majorare a dobânzii de către Fed la începutului lunii mai, ceea ce a dus luni la aprecierea dolarului cu 0,16% în fața yenului japonez.

Spațiu pentru ajustare în acest an

Ueda va prezida prima sa ședință de politică monetară a Băncii Naționale a Japoniei în perioada 27-28 aprilie, când consiliul de administrație va comunica prognozele revizuite de creștere economică și inflație, care vor include semnalele privind momentul în care banca centrală estimează că inflația va atinge în mod sustenabil pragul de 2%.

Incertitudinea evoluției economiei mondiale, evidențiată de avertismentul dur al Fondului Monetar Internațional cu privire la riscurile de recesiune globală, anunțat marți, adaugă alte motive pentru ca Ueda să fie și mai precaut în luarea deciziilor.

Deși a subliniat că BJ se focusează acum pe măsurile care să evite o ieșire prematură din zona dobânzilor foarte mici, Ueda a spus că nu neagă riscul de a aborda cu întârziere riscul inflamării inflației.

Acest lucru a urmat remarcilor sale din 10 aprilie conform cărora BJ trebuie să ia decizii „preventive” cu privire la momentul în care politica monetară se va normaliza, deoarece o așteptare prea lungă ar putea perturba procesul de ajustare.

„Vom discuta toate opțiunile la fiecare dintre întâlnirile noastre de politică monetară”, a spus Ueda luni, când a fost întrebat despre șansa de a ajusta recomandările BOJ care se angajează să mențină ratele dobânzilor la un nivel extrem de scăzut.

„Ueda și adjuncții săi au grijă să nu dea niciun indiciu cu privire la momentul modificării politicii”, a declarat fostul oficial BOJ Nobuyasu Atago, în prezent analist la Ichiyoshi Securities.