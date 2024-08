Australia – acord cu SUA și Marea Britanie pentru submarinele cu propulsie nucleară în cadrul AUKUS

Australia a semnat acordul cu SUA şi Marea Britanie privind schimbul de informaţii şi echipamente pentru propulsia nucleară, care este o etapă în achiziția de către Canberra a unor submarine cu propulsie nucleară, pentru a contracara influența Chinei în Pacificul de Sud.

Acordul se înscrie în pactul Aukus încheiat în septembrie 2021 cu Washingtonul şi Londra şi care prevede dotarea Australiei cu o flotă de submarine cu propulsie nucleară, începând din 2040.

„Acest acord constituie o etapă importantă către achiziţia de către Australia de submarine cu propulsie nucleară convenţionale”, a declarat ministrul australian al apărării, Richard Marles, citat de Agerpres.

Viitoarea flotă australiană de submarine cu propulsie nucleară va „satisface normele cele mai avansate în materie de neproliferare”, a subliniat ministrul australian, asigurând că ţara sa nu urmăreşte să se doteze cu arme nucleare.

Australia dispune în momentul de faţă de o flotă de submarine diesel-electrice îmbătrânite şi marcate de defecte de concepţie.

China a criticat vehement pactul de securitate Aukus, afirmând că livrarea către Canberra de submarine cu propulsie nucleară reprezintă o încălcare a regulilor de neproliferare nucleară şi o ameninţare pentru securitatea sa.

Alianța militară AUKUS, declarată periculoasă de către China

AUKUS este o alianţă militară tripartită australiano-britanico-americană care vizează împărtăşirea tehnologiilor militare şi alte progrese. Însă, relevă Charles Edel de la Center for Strategic and International Studies de la Washington, ”dacă fiecare ţară are un raţionament uşor diferit despre AUKUS, asta se rezumă în mare la China”, având în vedere ”creşterea exponenţială a puterii militare şi poziţiile mai agresive (ale Chinei) în acest ultim deceniu”.

Alianţa vizează astfel o reafirmare a prezenţei celor trei ţări în regiunea strategică Asia-Pacific, o regiune vastă, de la coastele est-africane la coastele vest-americane, tranzitată de o parte crucială a comerţului mondial şi în care China îşi creşte influenţa.

Beijingul şi-a exprimat opoziţia profundă faţă de acest proiect, pe care-l consideră ”periculos” şi menit să încolţească China.

Beijingul, care nu exclude să recurgă la forţă pentru a realiza reunificarea cu Taiwanul, tocmai a aprobat o creştere cu 7,2% a bugetului Apărării în 2023 – cea mai puternică creştere din 2019 încoace.

Ziarul britanic The Times scrie că Australia urmează să-şi procure submarine construite mai degrabă în Regatul Unit decât în Statele Unite.

****