Summit-ul AUKUS – Australia, SUA şi UK lansează programul de submarine cu propulsie nucleară pentru Pacific

Joe Biden, împreună cu premierul australian – Anthony Albanese, şi cel britanic – Rishi Sunak, au lansat luni un spectaculos program de submarine cu propulsie nucleară, menite să contracareze China în Pacific. „Ne punem în cea mai bună poziţie posibilă pentru a face faţă împreună provocărilor de astăzi şi de mâine”, a spus preşedintele american, cu ochelarii de soare preferaţi pe nas, de la o bază navală din San Diego.

Joe Biden, Rishi Sunak şi Anthony Albanese s-au întâlnit luni la San Diego, unde se află una dintre cele mai importante baze navale ale Statelor Unite, în acest summit tripartit al alianţei lor în domeniul securităţii AUKUS, scrie AFP, citată de Agerpres.

Premierul australian a subliniat că ţara sa face „cea mai mare investiţie din (istoria sa)” prin AUKUS care o va vedea cumpărând submarine americane cu propulsie nucleară înainte de a construi ea însăşi o nouă generaţie de submersibile.

Omologul său britanic a lăudat, de asemenea, eforturile depuse de Marea Britanie pentru a-şi majora bugetul pentru apărare şi a estimat că, împreună cu Statele Unite şi Australia, ţara sa se angajează în „acordul multilateral de apărare cel mai important după generaţii întregi”.

Programul submarinelor de atac, care are ambiţia de a remodela prezenţa militară occidentală în Pacific, va fi împărţit în trei faze, a detaliat Casa Albă.

Şi, potrivit unui principiu „esenţial”, subliniat de Joe Biden: „aceste submarine vor avea propulsie nucleară, dar nu vor purta arme nucleare”, pentru a respecta principiul neproliferării.

La summit-ul de luni s-a stabilit că Australia urmează să cumpere trei submarine americane cu propulsie nucleară din clasa Virginia şi poate opta să cumpere încă două. Ele urmează să fie livrate începând din 2030.

Aceste submarine – cu propulsie nucleară şi armament convenţional – urmează să implice ”investiţii importante” în cele trei ţări, a declarat Jake Sullivan într-un interviu acordat unor jurnalişti la bordul Air Force One.

Contractul referitor la submarine reprezintă zeci de miliarde de dolari, însă experţi estimează că importanţa sa depăşeşte locurile de muncă create şi investiţile promise. Submarinele cu propulsie nucleară sunt dificil de detectat, pot parcurge distanţe mari pe perioade lungi de timp şi pot fi dotate cu rachete de croazieră sofisticate.

Alianța militară AUKUS, declarată periculoasă de către China

AUKUS este o alianţă militară tripartită australiano-britanico-americană care vizează împărtăşirea tehnologiilor militare şi alte progrese. Însă, relevă Charles Edel de la Center for Strategic and International Studies de la Washington, ”dacă fiecare ţară are un raţionament uşor diferit despre AUKUS, asta se rezumă în mare la China”, având în vedere ”creşterea exponenţială a puterii militare şi poziţiile mai agresive (ale Chinei) în acest ultim deceniu”.

Alianţa vizează astfel o reafirmare a prezenţei celor trei ţări în regiunea strategică Asia-Pacific, o regiune vastă, de la coastele est-africane la coastele vest-americane, tranzitată de o parte crucială a comerţului mondial şi în care China îşi creşte influenţa.

Beijingul şi-a exprimat opoziţia profundă faţă de acest proiect, pe care-l consideră ”periculos” şi menit să încolţească China.

Beijingul, care nu exclude să recurgă la forţă pentru a realiza reunificarea cu Taiwanul, tocmai a aprobat o creştere cu 7,2% a bugetului Apărării în 2023 – cea mai puternică creştere din 2019 încoace.

Ziarul britanic The Times scrie că Australia urmează să-şi procure submarine construite mai degrabă în Regatul Unit decât în Statele Unite.

Franța a catalogat drept trădare anularea de către Australia a contractului pentru 12 submarine

Încheierea Alianţei AUKUS a însemnat anularea de către Canberra a unui contract privind achiziţionarea a 12 submarine franceze, care a declanşat o criză diplomatică cu Franţa, care a denunţat o ”trădare”.

Scandalul s-a potolit între timp, în urma unor intense secvenţe diplomatice între Paris, Washington, Londra şi Canberra, inclusiv o vizită de stat a preşedintelui francez Emmanuel Macron în Statele Unite, la începutul lui decembrie.

”Nu mai este afacerea noastră, S-a terminat”, a comentat o sursă franceză, potrivit căreia cele trei ţări aliate au ţinut Parisul ”informat” cu privire la deciziile în curs şi care urmează să fie luate în cadrul summitului.

În afară de pierderea unui contract important de armament în valoare de zeci de miliarde de euro, Franţa s-a înfuriat din cauză că a fost pusă în faţa faptului împlinit de către aliaţii săi apropiaţi.

Parisul a dat pagina, însă continuă să considere că ”a fost vorba despre o greşeală” şi avertizează că va fi ”atent” la probleme de neproliferare nucleară, potrivit sursei franceze citate, care a cerut anonimatul.

