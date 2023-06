Athaeneum Summer Festival – Concertele și recitalurile Filarmonicii George Enescu 23 – 28 iunie 2023

Îți prezentăm concertele și recitalurile Filarmonicii ”George Enescu” din perioada 23 – 28 iunie 2023:

Vineri, 23 iunie, ora 19.00

Deschiderea Athaeneum Summer Festival va avea loc vineri 23 iunie 2023, ora 19.00. Orchestra și Corul Filarmonicii „George Enescu” vor evolua pe scena Ateneulu Român sub conducerea dirijorului Josep Caballé Domenech într-un program ce cuprinde Dansurile polovţiene pentru cor şi orchestră de Aleksandr Borodin, Concertul nr. 2, în fa minor, pentru pian şi orchestră de Frédéric Chopin, Dansuri fantastice de Joaquín Turina și Suitele nr. 1 şi nr. 2 din baletul Tricornul de Manuel de Falla. Solista celor două seri va fi pianista Lise De La Salle. Dirijorul corului: Iosif Ion Prunner.

Sâmbătă 24 iunie, ora 19.00

Sâmbătă 24 iunie 2023, ora 19.00, Athenaeum Summer Festival o are ca invitată pe pianista Gülsin Onay, care va prezenta pe scena Ateneului Român un recital cu lucrări de Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ahmet Adnan Saygun și Frédéric Chopin Evenimentul este realizat cu sprijinul Garanti BBVA

Sâmbătă 24 iunie, ora 21.00

Sâmbătă 24 iunie 2023, la ora 21.00, Athenaeum Summer Festival invită publicul bucureștean la un concert gratuit care va avea loc pe Esplanada Ateneului. Violonistul RAFAEL BUTARU și Athenaeum String Quintet vor interpreta lucrări de Ciprian Porumbescu și George Enescu și Antonio Vivaldi

Duminică și luni, 25 – 26 iunie, ora 19.00

Legendarul trompetist american Wynton Marsalis, câștigătorul a 12 premii Grammy și primul artist care cucereşte Grammy atât la secţiunea jazz, cât şi la cea de muzică clasică, în acelaşi an, timp de doi ani la rând (1983, 1984), compozitor al oratoriului Blood on the Fields, prima compoziție de jazz care a câștigat Premiul Pulitzer pentru muzică, împreună cu Jazz at Lincoln Center, orchestra de renume internațional al cărei director artistic este, alcătuită din 15 dintre cei mai buni soliști și instrumentiști de jazz ai momentului, participă la Athenaeum Summer Festival 2023 ca invitați speciali. Vor fi două concerte surpriză, în 25 și 26 iunie, unde programul – din spiritul legendar al muzicii americane – va fi anunțat pe scenă în seara fiecărui spectacol.

Marți 27 iunie 2023, ora 19.00

A doua ediție a Athenaeum Summer Festival se încheie marți, 27 iunie, ora 19.00 cu un celebra cantată Carmina Burana de Carl Orff. Orchestra Simfonică și Corul Filarmonicii “George Enescu” alături de care va participa Corul de Copii al Operei Naţionale Bucureşti vor evolua pe scena Ateneului Român sub conducerea dirijorului David Crescenzi. Soliști vor fi soprana Veronica Anușca, tenorul Valentin Racoveanu și baritonul Mihai Damian. Dirijorul Corului: Iosif Ion Prunner. Maestrul de corului de copii: Smaranda Morgovan-Cristescu

Miercuri, 28 iunie, ora 19.00