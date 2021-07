Adriana Groza, noul guvernator al Deltei Dunării

de Vladimir Ionescu , 21.7.2021

Atena-Adriana Groza (foto), expert în biodiversitate, propusă de USR PLUS, a fost numită marți în funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Până la numirea în această funcție, ea a fost secretar general și expert în conservarea biodiversității în cadrul Asociației Pentru Dezvoltare Durabilă Dakia, București, care administrează ariile naturale protejate din Podișul Nord Dobrogean.

Împreună cu fostul ministru al Culturii Răzvan Theodorescu, a publicat albumul cu titlul ”România în patrimoniul UNESCO”, tipărit la Editura Monitorul Oficial.

Adriana Groza (51 de ani) este absolventă a Facultății de Biologie din cadrul Universității București și are o experiență de peste 20 de ani în conservarea biodiversității, dezvoltarea durabilă și managementul ariilor naturale protejate, atât la nivel național, cât și la nivel european și internațional, dar și în implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene sau naționale.

Și-a început cariera profesională în 1998, în Ministerul Mediului, unde doar după câteva luni de la angajare a reușit să facă din România primul stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, participant la Programul LIFE al Comisiei Europene. Ulterior, a devenit responsabilă cu adoptarea acquis-ului comunitar în domeniile protecția naturii și organisme modificate genetic.

Poziția de guvernator al Rezervației Deltei Dunării a revenit USR PLUS, care a desemnat-o pe Atena Groza în urma unei selecții la care au participat 36 de persoane. “Niciodată in procesul de selecție al guvernatorului Deltei Dunării nu a existat o selecție atât de riguroasă. Lucrurile se fac cu oameni competenți și valori corecte. Am încredere ca in următorii ani locuitorii din Delta Dunării și iubitorii de natură vor primi vesti excelente cu privire la acest paradis al biodiversității”, declara în urmă cu câteva săptămâni vicepremierul Dan Barna.

Delta Dunării are o miză politică semnificativă: Administrația Rezervației gestionează atât fonduri guvernamentale și europene, cât și activități precum turismul sau pescuitul în deltă.

Bogdan Olteanu, fostul viceguvernator al Băncii Naționale a României și fost președinte al Camerei Deputaților, a fost condamnat în 2020 la 5 ani de închisoare pentru trafic de influență în cazul numirii lui Liviu Mihaiu ca guvernator al Deltei.