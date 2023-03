ASF trimite luni guvernului proiectul de plafonare a prețurilor RCA

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară va înainta luni Ministerului Finanțelor un proiect de plafonare a tarifelor RCA la nivelul lunii martie 2022. Într-o intervenție la Digi24, Valentin Ionescu, director ASF, a spus că Autoritatea va renunța și la taxa de 1% impusă asigurătorilor.

Oficialul ASF nu a precizat cât timp vor fi plafonate aceste tarife RCA.

Care erau prețurile RCA în urmă cu un an

Tarifele de referință variază în funcție de capacitatea cilindrică a autoturismului și vârsta șoferului.

În urmă cu un an, pentru un motor cu capacitate cilindrică mai mică sau egală cu 1.200 cmc, tariful de referință varia între 1.280 lei, pentru șoferii din grupa de vârstă mai mică sau egală cu 30 de ani, și 796 lei pentru șoferi din grupa de vârstă mai mare de 60 de ani.

Cele mai mari tarife erau la motoare de peste 2.500 cmc: 3.551 lei pentru șoferi sub 30 de ani și 2.482 lei pentru șoferi peste 60 de ani.

Valentin Ionescu: Tarifele vor fi ceva mai mici față de anul acesta

„Pachetul de măsuri a fost aprobat ieri. Va fi trimis luni dimineață la Ministerul de Finanțe. Este vorba de faptul că societățile de asigurări vor folosi tarifele din urmă cu un an de zile. Am avut discuții cu principalele societăți de asigurări ca pe următoarea perioadă să se raporteze la tarifele efectiv practicate din urmă cu un an de zile. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care își doresc să facă o poliță RCA, Autoritatea va renunța la taxa de 1% pe care a oprit-o asigurătorilor. Cam astea sunt principalele propuneri pe care noi luni le vom înainta Ministerului de Finanțe”, a spus directorul Valentin Ionescu.

Directorul spune că raportarea la tarifele din luna martie 2022 va fi obligatorie. „A fost o discuție cu asigurătorii să vedem care ar fi impactul atât pentru ei cât și pentru populație. Vrem să avem stabilitate pe piața RCA, nu vrem să mai crească tarifele pe această piață și atunci, în urma discuțiilor, acesta a fost rezultatul. Tarifele vor fi ceva mai mici față de anul acesta”, a mai precizat directorul sectorului de asigurări.

ASF a retras autorizația Euroins

ASF a anunțat oficial vineri că a decis să retragă autorizația de funcționare și să ceară în instanță falimentul Euroins, conducerea companiei fiind preluată de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA).

Asiguratorul ar avea nevoie de fonduri de 2,19 miliarde lei pentru cerința de capital de solvabilitate, spune autoritatea.

Grupul bulgar Eurohold a anunțat că va ataca decizia ASF, acuzând o tentativă de preluare ostilă a activelor Euroins.

Euroins România avea o cotă de piață de 32%.

