Autoritatea de Supraveghere financiară constată creșterea concurenței pe piața asigurărilor de răspundere civilă auto (RCA). „Nivelul de concentrare a pieței, deși este încă ridicat, a ajuns la cota cea mai mică din ultimii opt ani”, spune un comunicat al ASF emis luni.

Cota de piață a liderului Euroins a scăzut până la 31,8% în iunie 2022, aproape de nivelul din urmă cu un an, de la 36% la finalul lui martie a acestui an. Euroins are o cotă de peste 50% din despăgubirile brute.

Totuși, primii trei jucători au 71,8% din piață, conform primelor brute subscrise (PBS). Clasamentul este completat de Groupama, cu o cotă de piață de aproape 21% și Allianz Țiriac cu aproape 19. Cu excepția Generali, toate celelalte societăți au cote între 6% și 8%.

ASF remarcă „poziționarea Axeria Yard, societatea franceză care se apropia în iunie de 6% din piață, deși a intrat în România abia în decembrie 2021”, potrivit comunicatului citat.

Autoritatea pieței de capital susține că Euroins și-a recalibrat activitatea și ca urmare a acțiunilor de control, „unele soldate cu sancțiuni”.

Scade rata daunelor. Tarifele – nu

Rata combinată a daunelor a scăzut până la 107%, de la 112% la finalul primului trimestru al acestui an, peste 142% în al doilea trimestru din 2021 și peste 161% la finalul lui 2021.

Rata combinată a daunei se calculează ca raport între suma daunelor achitate și cheltuielilor de distribuție și administrare și, respectiv, primele brute câștigate.

Rata daunelor propriu zise a scăzut substanțial de la 109,15% în T2 / 2021, până la 74,85% în T2 / 2022, semn că „asigurătorii și-au redus substanțial pierderile”, potrivit ASF.

De asemeni competitorii par să arate că operează pe o piață în echilibrare și au scăzut comisioanele din prime pentru distribuția de RCA, până la 10,72%.

Scăderea primei medii de asigurare este timidă pentru persoanele fizice, până la 904 lei la finalul lunii iunie, față de 913 lei la finalul lui martie. Prima a cescut pentru persoanele juridice până la 1.984 de lei, față de 1.943 de lei în martie. ASF nu dă detalii despre calculul mediilor.

