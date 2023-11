Circa 8.500 de elevi cu medii sub 5 au luat burse de merit

Cum au evoluat bursele în ultimii ani

În anul școlar 2022 – 2023 au fost acordate peste 260.500 de burse de merit și peste 92.000 de burse de studiu, element ce relevă o majorare a numărului de beneficiari în acest an școlar.

De asemenea, aproape s-a dublat numărul burselor sociale: peste 738.800 în acest an școlar, comparativ cu 389.490 de burse de ajutor social în anul școlar anterior.

Reiterăm că obiectivele burselor de merit care se acordă primilor 30% dintre elevii fiecărei clase, în ordinea descrescătoare a mediilor anuale/a mediilor de admitere, vizează stimularea învățării individuale, încurajarea unei competiții constructive în fiecare clasă de gimnaziu și liceu din România, reducerea disparităților sociale, precum și îmbunătățirea mediei naționale a rezultatelor obținute de elevi, luând în calcul contextele de învățare diferite, atât la examenele naționale, cât și la testările internaționale.

(Citește și: Amploarea dezastrului: Burse de merit acordate elevilor cu medii între 2 și 5: fac parte din cei mai buni 30% din școală„)

Prevederile vinovate de situație apar într-una din reglementările pachetului „România Educată”

Sursa situației este o reglementare din Legea 198/2023 privind învățământul preuniversitar, lege ce face parte din pachetul legislativ cunoscut sub numele de România Educată pentru că a fost elaborat pe baza acestui proiect de suflet al președintelui Klaus Iohannis.

La articolul 108, referitor la burse, se prevede că bursa de merit are o valoare lunară de 450 de lei, iar la alin. 12 (a) se preciează: „Bursele de merit pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor și condițiilor stabilite prin metodologia-cadru”.

Fără a se stabili un prag al mediilor pentru care se pot acorda aceste burse.

„Aplicând acest procent situaţia diferă de la o clasă la alta. La o clasă pot să am burse de merit până la media 9,50, pentru că noi am prevăzut în metodologie că, în urma aplicării acestui procent dacă rămân elevii cu medii peste 9,50 inclusiv în afara procentului de 30%, lista se va extinde, astfel încât să fie cuprinşi toţi elevii care au cel puţin media generală pe anul şcolar trecut de 9,50. Vom avea şi anumite colective de elevi, anumite clase unde ultima medie poate să fie sub 9,50, poate să fie 8,7, depinde care este nivelul fiecărei clase”, a indicat Florian Lixandru.

****