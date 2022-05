ANOFM: 32.046 de locuri de muncă disponibile

Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) anunță miercuri că sunt disponibile, la nivel național, 32.046 de locuri de muncă, scrie Agerpres.



Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru:

muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.813);

lucrător comercial (1.800);

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (1.410);

agent de securitate (1.404);

manipulant mărfuri (1.345);

lăcătuş mecanic (919);

muncitor necalificat în industria confecţiilor (907);

muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (659);

confecţioner-asamblor articole din textile (615);

conducător auto transport rutier de mărfuri (553).

Din cele 32.046 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 1.815 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; programator; consilier/expert/inspector/referent/ economist în economie generală; specialist resurse umane; referent etc.), 8.342 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; agent de vânzări; agent servicii client; vânzător etc.), 7.950 pentru persoanele cu studii profesionale (lucrător comercial; lăcătuş mecanic; confecţioner-asamblor articole din textile; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte; sudor etc.).



Restul de 13.939 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; agent de securitate; muncitor necalificat în industria confecţiilor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii etc.).



Baza de date a ANOFM se actualizează în timp real în funcţie de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum şi de numărul repartiţiilor emise în vederea ocupării acestora.