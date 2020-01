Angajarea răspunderii – Guvernul trimite Parlamentului proiectul privind alegerile în două tururi

de Vladimir Ionescu , 20.1.2020

Guvernul trimite luni în Parlament proiectul de lege privind alegerea primarilor în două tururi, pentru care îşi angajează răspunderea. Conform anunţului făcut încă de săptămâna trecută, este de aşteptat ca preşedintele Klaus Iohannis să convoace Camera Deputaţilor şi Senatul în sesiune extraordinară.

Simultan cu începerea procedurilor în vederea angajării răspunderii, şi PSD va începe demersurile pentru depunerea moţiunii de cenzură, pentru care deja a anunţat că a strâns numărul semnăturilor necesare.

Premierul Ludovic Orban a anunţat la începutul şedinţei de guvern din 16 ianuarie decizia de asumare a răspunderii Guvernului pentru modificare Legii Alegerilor locale, pentru a reveni la alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

Orban a declarat că foarte mulţi primari fără realizări, fără proiecte concrete pentru comunitate reuşesc să fie realeşi şi din cauza sistemului de alegere într-un singur tur: ”Este vital ca primarii să fie aleşi de jumătate plus unu dintre cetăţenii din comunitatea locală pentru a avea cu adevărat legitimitate. (…) Am luat decizia să ne angajăm răspunderea pentru alegerea primarilor în două tururi. Sigur că am luat această decizie în momentul în care a devenit evident faptul că cei care încă sunt la butoanele Parlamentului vor să prezerve acest mod nedemocratic de alegere a primarilor şi pentru că nu există nicio şansă pentru dezbaterea parlamentară. Sigur că acest lucru va deranja pe cei care sunt la butoanele Parlamentului, dar trebuie să ne asumăm acest risc pentru că Guvernul are obligaţia de a interveni acolo unde lucrurile nu funcţionează corect”.

Reacţia PSD a fost rapidă, preşedintele interimar al partidului Marcel Ciolacu anunţând că va iniţia o moţiune de cenzură, cu sprijinul UDMR. De altfel, liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat sâmbătă că prin trecerea la alegerea primarilor din două tururi, UDMR ar pierde aproape 20% din edili.

Duminică, Ciolacu a declarat că 115 parlamentari au asemnat deja moţiunea, suficient pentru a o depune. El a afirmat de asemenea că poartă discuţii şi cu Victor Ponta pentru susţinerea moţiunii de cenzură şi că speră să ajungă la un acord în această privinţă cu liderul Pro România.

În aceeaşi zi în care Guvernul a anunţat angajarea răspunderii pe alegerea primarilor în două tururi, preşedintele Klaus Iohannis şi-a anunţat sprijinul total pentru demersul Guvernului şi a anunţat că imediat ce proiectul de lege va ajunge la Parlament, va convoca forul legislativ în sesiune extraordinară.

Potrivit articolului 114 din Constituţie, Guvernul îşi poate angaja răspunderea în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţă comună, asupra unui program, a unei declaraţii de politică generală sau a unui proiect de lege.

Guvernul este demis dacă o moţiune de cenzură, depusă în termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaraţiei de politică generală sau a proiectului de lege, este adoptată.

Dacă Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se consideră adoptat, iar aplicarea programului sau a declaraţiei de politică generală devine obligatorie pentru Guvern.

În cazul în care Preşedintele României cere reexaminarea legii adoptate, dezbaterea acesteia se va face în şedinţa comună a celor două Camere.

Moţiunea de cenzură poate fi iniţiată de cel puţin o pătrime din numărul total al deputaţilor şi senatorilor şi se comunică Guvernului la data depunerii.

Moţiunea de cenzură se dezbate după 3 zile de la data când a fost prezentată în şedinţa comună a celor două Camere.

Dacă moţiunea de cenzură a fost respinsă, deputaţii şi senatorii care au semnat-o nu mai pot iniţia, în aceeaşi sesiune, o nouă moţiune de cenzură, cu excepţia cazului în care Guvernul îşi angajează răspunderea.