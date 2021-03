ANAF a încasat 150 de milioane de euro în ultimii 5 ani din aplicarea hotărârilor penale și a executărilor silite

de Vladimir Ionescu , 9.3.2021

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a încasat peste 150 milioane de euro în perioada 2016-2020 din executarea hotărârilor și valorificarea bunurilor sechestrate în cursul urmăririi penale, în cursul judecății sau în cursul executării silite, a afirmat marți Antoine Mircea Avram, director Direcția generală executări silite cazuri speciale din cadrul ANAF.

“Noi, în calitate de organ de executare silită, ar trebui să punem în executare hotărârea prin valorificarea bunurilor drept garanție. În majoritatea situațiilor, dacă nu ne putem îndestula, astfel încât să recuperăm creanța, trebuie să repetăm procesul investigativ și aici mă refer la investigațiile financiare”, a menționat Avram, la o conferință organizată de Club Antreprenor, potrivit Agerpres.

Acesta a subliniat că în perioada 2016-2020 s-au încasat peste 150 de milioane de euro (circa 744 milioane de lei) din executarea hotărârilor, valorificarea bunurilor sechestrate în cursul urmăririi penale, în cursul judecății sau în cursul executării silite.

“Așa cum bine cunoașteți, rolul ANAF este de a asigura cheltuielile publice ale societății printr-o colectare eficientă și eficace a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului de stat. Printre aceste sume regăsim și creanțele provenite din săvârșirea de infracțiuni, creanțe stabilite prin hotărârile judecătorești pronunțate în materie penală, hotărâri definitive. Eu reprezint ‘Direcția operativă de executări silite cazuri speciale’, care reprezintă autoritatea statului abilitată de a pune în executare hotărârile judecătorești definitive, pronunțate în materie penală, în scopul recuperării creanțelor provenite din săvârșirea de infracțiuni care se fac venit la bugetul de stat – și nu numai – uneori bugetul Uniunii Europene, după caz. În continuare voi prezenta câteva rezultate de la momentul înființării până în prezent, respectiv 2016-2020. În această perioadă s-au încasat peste 150 milioane de euro (circa 744 milioane de lei) din executarea hotărârilor, valorificarea bunurilor sechestrate în cursul urmăririi penale, în cursul judecății sau bunurile sechestrate în cursul executării silite. Mai avem o sumă de circa 109 milioane de lei rezultată din valorificarea bunurilor confiscate”, a mai spus Antoine Mircea Avram.

Reprezentantul ANAF a precizat că în anul 2020 măsurile de executare silită au continuat, ținând cont de restricțiile impuse de pandemie.

“În anul 2020, în care ne-am confruntat cu toții cu pandemia generată de coronavirus, am continuat măsurile de executare silită, ținând cont de aceste restricții. Am instituit 987 de măsuri asigurătorii dispuse de instanțele de judecată și de organele de urmărire penală. Am înființat un număr de 2.995 de popriri asupra sumelor datorate debitorilor de către terți”, a subliniat reprezentantul Fiscului.

Potrivit acestuia, au fost sechestrate 1.254 de bunuri mobile și 1.222 de bunuri imobile. “Am parcurs în cursul anului 2020 un număr de 240 de licitații. De asemenea, am întocmit un număr de 1.622 de referate de insolvabilitate pentru debitori”, a adăugat reprezentantul ANAF.