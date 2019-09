Ana Birchall repetă: Ministerul Justiției nu susține funcționarea Secției Speciale ”în această formă”

Grupul de lucru interministerial coordonat de Ministerul Justiției a ajuns la concluzii preliminare legate de Secția specială de investigare a magistraților. ”Sunt două concluzii destul de interesante, care au majoritatea, și niciuna nu susține funcționarea în această formă a acestei instituții”, a spus marți minsitrul Justiției, Ana Birchall (foto).

Raportul final va fi făcut public în următoarele două luni.

Declarația integrală a ministrului Birchall:

Din punctul de vedere al ministrului Justiției și al Ministerului Justiției, după cum cunoașteți, acum ceva vreme eu am instituit un grup de lucru interministerial, la nivelul Ministerului Justiției, coordonat direct de către ministrul Justiției, prin care am încercat să aducem la aceeași masă, ca și puncte de vedere, am cerut puncte de vedere atât de la instituțiile relevante din sistemul judiciar, cât și a asociațiilor profesionale, și această analiză a cuprins recomandările GRECO, MCV, Comisiei de la Veneția și alte recomandări venite inclusiv de la fiecare român care ne-a scris în această perioadă.

După cum știți, în această perioadă, se redactează următorul raport MCV, eu vineri am fost și am avut discuții tehnice la Bruxelles.

Vă spun în premieră, noi terminăm această analiză, acest raport în perioada următoare, sper eu, în maximum două saptămâni.

Vă spun din concluziile preliminare că sunt două concluzii destul de interesante, care au majoritatea, și niciuna nu susține funcționarea în această formă a acestei instituții.