Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti: Regele Charles este un rege modern pentru o epocă modernă

Ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti Andrew Noble a vorbit într-un interviu acordat News.ro despre aşteptările britanicilor de la Regele Charles al III-lea, despre simbolistica puternică a Abaţiei Westminster, despre câteva elemente speciale din desfăşurarea ceremoniei de încoronare.

Ambasadorul s-a referit şi la modul în care crede că se va derula de acum înainte relaţia Regelui Charles cu România, cu oamenii şi regiunile pe care suveranul le îndrăgeşte şi pe care le-a vizitat de multe ori în calitate de prinţ.

Ambasadorul Andrew Noble, despre aşteptările britanicilor de la Majestatea Sa, Regele Charles al III-lea

“E un grup foarte divers de oameni. Sunt sigur că aşteptările lor sunt foarte variate. Desigur, noi, poporul britanic, simţim că ne cunoaştem bine regele. El a avut o ucenicie îndelungată în timpul căreia şi-a făcut clar cunoscute interesele sale personale.

Într-o anumită măsură, acesta va fi un nou rege, pe care noi îl cunoaştem destul de bine. Cred că provocarea e următoarea: ca rege, el nu are aceeaşi libertate pe care o avea ca prinţ de Wales. Când vorbeşte în public, el vorbeşte în numele guvernului. Nu pentru el însuşi. Aşadar, publicul larg e foarte atent, toţi vor să vadă care vor fi diferenţele.

Dar cred că ne interesează stabilitatea, ne interesează calităţile de lider şi ne interesează unitatea”, a afirmat Andrew Noble.

Despre simbolistica Abaţiei Westminster ca centru al ceremoniei

“Ei bine, Abaţia din Westminster e o clădire străveche. Şi e un loc sacru. Dar e şi un loc în care inima vieţii şi a întregii istorii a Regatului Unit se regăseşte plenar. Unul dintre lucrurile cele mai bine cunoscute despre abaţia din Westminster este aşa-numitul „Colţ al poeţilor”. Ce înseamnă asta ? Înseamnă că marii noştri eroi literari, timp de secole, au fost îngropaţi acolo. Şi nu doar eroii literari, ci şi mulţi alţii.

Aşadar, viaţa naţiunii se regăseşte în pietrele acelei clădiri. Clădirea are o vechime de aproape o mie de ani. E un loc încărcat de semnificaţie. Nu a fost un loc controversat, cel puţin nu în perioada modernă. Are o legătură intrinsecă cu familia regală. Regele îi numeşte pe clericii sus-puşi ai abaţiei. Desigur, abaţia e situată în apropierea Parlamentului, cel pe care noi încă îl considerăm drept părintele democraţiei în lume.

Aşadar, acel colţ al abaţiei Westminster e locul în care a fost fondată democraţia modernă. Cred că tot acolo vom vedea cum periplul spre viitorul democraţiei va fi sintetizat în cuvintele jurămintelor pe care le va depune regele. E uşor să ne gândim doar la aspectul istoric al ceremoniei. Dar trebuie să ne amintim că acele cuvinte folosite au fost scrise special pentru această ceremonie.

Va părea că e o ceremonie istorică, şi în mare parte aşa şi este, dar cuvintele alese sunt complet moderne. Reflectă societatea britanică modernă şi tensiunile şi presiunile care există în sânul acesteia. Aşadar, când vom vedea pentru prima oară procesiunea, vom vedea în faţă reprezentanţii a opt religii non-creştine.

Vom avea reprezentanţi ai musulmanilor suniţi şi şiiţi, ai hinduşilor Sikh, ai budiştilor, ai evreilor…Toţi vor fi reprezentaţi.

Vom avea un copil care îl va întâmpina pe rege în catedrală. Această decizie e una crucială. Ea scoate în evidenţă faptul că nu e încoronarea unui monarh distant şi atotputernic, aşa cum era în 1661, când a fost folosită pentru prima oară coroana. Ci e un rege modern pentru o epocă modernă. Aşa va spune şi el, la începutul discursului său de încoronare, el vine să slujească. Nu ca să fie slujit”, a explicat acesta.

Noutăţile din cadrul ceremoniei de încoronare: Omagiul Camerei Lorzilor, înlocuit de omagiul oamenilor

“Una dintre diferenţele de anul acesta este aceea că omagiul oamenilor este parte integrantă. În trecut, era omagiul Camerei lorzilor. Faptul că a fost înlocuită Camera lorzilor cu prezenţa noastră şi că noi toţi am fost invitaţi, dacă dorim, să aducem acest omagiu, în acelaşi timp în care are loc în Westminster Abbey. Cred că putem avea, în mod real, sentimentul că ne aflăm acolo”, a explicat ambasadorul.

Ambasadorul Andrew Noble, despre provocările în faţa noul Rege

“Desigur, el nu guvernează ţara, ci face parte din aparatul constituţional al Regatului Unit. Acţiunile lui publice sunt mereu întreprinse la sfatul guvernului. Aşadar, nu depinde de el rezolvarea problemelor zilnice ale Regatului Unit, nici ale celor 14 ţări al căror rege el va deveni. Nici al celor 54 de ţări care fac parte din Commonwealth. El oferă calităţi de lider, stabilitate, context şi unitate. Şi pace. În cadrul acestui context, trebuie să opereze guvernarea ţinuturilor lui”, a spus acesta.

Despre relaţia Regelui Charles cu România

“Nu pot să fac previziuni. Ceea ce ştiu din cuvintele lui, pe care le-am urmărit la televizor, la fel ca dumneavoastră, dar şi în urma conversaţiilor purtate cu el anul trecut, în Sibiu, e că România are locul ei în inima lui. Nu este o parte integrantă, pur şi simplu. Este ceva care vine datorită a ceea ce oferă România. Această ofertă din partea României către rege continuă, aşa că sunt sigur că iubirea lui pentru această ţară şi pentru multe dintre lucrurile pe care el le vede aici va continua, dar, pe moment, mă tem că nu cunosc în ce formă anume. Dar conexiunea aceea, scânteia aceea, legătura de la om la om, va exista în continuare.

În opinia mea, sunt sigur că doreşte asta (n.red. să ne vziteze ţara la fel de des ca înainte). Dar acum este regele a 15 ţări diferite, aşa că presiunea asupra timpului său va fi intensă, în mod categoric. În acelaşi timp, va fi atât de ocupat, încât poate va avea nevoie de luncile cu flori sălbatice din România şi de satele şi oraşele sale frumoase. Aşa că nu este ceva ce pot să prezic, ci ceva de care sunt sigur: conexiunea emoţională există”, a spus Andrew Noble.

Mesaj pentru români cu ocazia încoronării Regelui Charles

“Cred că, dacă pot spune aşa, unul dintre lucrurile pe care le aud adesea despre rege, în timpul vizitelor sale aici din ultimii 25 de ani, este acela că el a fost cel mai bun ambasador al României. Nu cred că e adevărat. Fiindcă ambasadorii au impact în afara ţării. În Regatul Unit, majoritatea publicului nu ştie că regele are această relaţie personală cu România. Fiindcă el vine aici în calitate de cetăţean privat. Nu vine aici fiindcă e nevoit. Nu vine dintr-un anume „raison d’etat”. Vine pentru că vrea. Vine pentru ceea ce vede aici, pentru ceea ce oferă România. Ce e special în privinţa regelui şi a legăturii lui cu România e faptul că asta le spune românilor că e bine să fii român. Că România e o ţară bună. Că are ceva ce multe alte ţări au pierdut. Echilibrul pe care-l poţi găsi aici…Oamenii care trăiesc în armonie cu natura…E ceva absolut esential pentru lumea noastră modernă. Dacă mai mulţi oameni ar putea trăi ca cei din multe părţi ale României, lumea ar fi un loc mai bun. Şi noi am putea rezista mai bine schimbărilor de climă. Asta regăseşte regele în România. Asta e ceea ce România i-a oferit lui. Iar asta va continua să fie aşa. Eu cred că regele va dori să spună: „România, tu faci ceva foarte, foarte important în lumea noastră modernă! Îţi mulţumim că eşti un model. Ţine-o tot aşa !”.

Şi chiar cu puţine îmbunătăţiri. Există elemente ale politicii de mediu pe care România ar trebui să le îmbunătăţească. Unul dintre lucrurile pe care el le-ar putea spune ar fi: „Reciclaţi mai mult !””, a transmis Excelenţa Sa, domnul Andrew Noble, ambasadorul Marii Britanii la Bucureşti, pentru News.ro.

