Alro Slatina a primit 243 mil. lei ajutor de stat

Alro Slatina (ALR) este primul mare consumator de electricitate care beneficiază de subvenție guvernamentală directă (243 de milioane de lei), prin schema de ajutor de stat aprobată de Comisia Europeană pentru „sectoarele și subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în prețul energiei electrice”.

Schema de ajutor europeană are un buget total aprobat de Comisia Europeană de 291 de milioane de euro. Între alți potențiali beneficiari ai acestei scheme este Liberty Galați (Sidex).

Marii consumatori de electricitate au fost afectați de creșterea prețului certificatelor verzi (ETS) pe care trebuie să le cumpere sdat și de scumpirea energiei anul trecut pe piața liberă autohtonă, ca urmare a OUG 114.

Prețul certificatelor verzi a revenit relativ repede, în iulie, la nivelul pre-pandemic.

„Ordonanța pe care am aprobat-o în luna mai permite suținerea a 15 ramuri din industria României. Vorbim despre producători care au angajați direct și pe orizonatala economiei peste 100.000 de angajați. Am reușit să evităm riscul uriaș de relocare și am reușit să aducem din nou, pentru prima dată în ultimii 10 ani, competitivitatea în industria românească”, spune Virgil Popescu, ministrul Economiei și Energiei.

Măsurile prevăzute prin ordonanța de urgență amintită permit păstrarea competitivității firmelor din România în raport cu ceilalți competitori din spațiul european și din afara acestuia. Aceștia din urmă nu au instituit o schemă de comercializare a ETS.