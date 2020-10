Alina Burlacu, noul Director General al Fundației RBL

de Vladimir Ionescu , 7.10.2020

Fundația Romanian Business Leaders anunță că, începând cu 1 octombrie, Alina Burlacu (foto) este noul Director General al organizației.

Un comunicat al Fundației RBL menționează că Alina și-a propus ca în timpul mandatului său să crească capacitatea organizației de a dezvolta proiecte de educație, antreprenoriat și politici publice care să facă România o țară mai bună pentru business și pentru români, de a crea un cadru de dezbatere și discuție privind temele majore care impactează mediul de business și de a asigura o voce reprezentativă pentru antreprenorii din România în dialog cu autoritățile publice și factorii de decizie.

Anterior, Alina Burlacu a activat timp de 4 ani tot în cadrul Fundației, în funcția de Community Manager și Coordonator al Summit-ului, evenimentul central al comunității Romanian Business Leaders, ajuns deja la a 9-a ediție. Alina este licențiată în Științe Politice și Administrație Europeană și în ultimii 10 ani a colaborat în calitate de trainer cu numeroase organizații din afara țării precum și cu o serie de companii de top din România. Are de asemenea, o vastă experiență de management prin coordonarea și implementarea unor proiecte de democrație participativă și cetățenie activă, precum și ca mentor în programele Future Makers și Social Impact Award.

În perioada iulie 2018 – iulie 2019 a fost curator al Global Shapers Bucharest Hub, parte a Global Shapers Community, o

inițiativă World Economic Forum.

“Preluarea conducerii executive a Fundației de către Alina este consecință firească a rezultatelor excelente obținute de ea și echipele pe care le-a coordonat în toate proiectele în care s-a implicat.

Calitățile de leadership și spiritul de echipă demonstrate până acum ne întăresc încrederea în capacitatea Alinei și a echipei executive de a naviga, cu siguranță și curaj, alături de membrii și simpatizanții comunității RBL, prin momentele dificile de criză sanitară și economică cu care se confruntă România, alături de toate celelalte țări ale lumii, spre îndeplinirea misiunii Romanian Business Leaders”, a declarat Dragoș Roșca, Președintele Fundației.

Romanian Business Leaders (RBL) este o organizație apolitică, neguvernamentală și non-profit care oferă o platformă de acțiune și implicare socială pentru 1.000+ antreprenori și șefi de companii din mediul de business privat.

Proiectele RBL sunt inițiate și dezvoltate pe bază de voluntariat de cei peste 200 de membri, antreprenori și executivi de top din România, urmăresc să dezvolte capitalul românesc și construiesc comunități cu spirit antreprenorial în diferite medii.

RBL este membru fondator al Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR), inițiativă privată, construită ca un acord de colaborare prin participarea colectivă a membrilor săi al cărui scop este de a oferi o bază coerentă pentru consultare cu Guvernul și alte instituții publice pe teme care au impact asupra climatului economic și de afaceri din România.

Fundația este condusă de un consiliu Director format din 13 membri: Dragoș Roșca – Delta Asset Invest (președinte), Marius Ștefan – Autonom (vicepreședinte), Dragoș Petrescu – City Grill (vicepreședinte), Dan Berteanu – Equatorial, Andreea Roșca – The Vast and The Curious , Florin Furdui – Portland Trust, Dan Isai – Salad Box, Mădălina Marcu – Asociatia de Relații Comunitare, Dragoș Neacșu, Sergiu Neguț – Fintech OS, Felix Pătrășcanu – FAN Courier, Măriuca Talpeș – Intuitex și

Laura Florea – Point Public Affairs.