În Ungaria se desfășoară duminică alegeri parlamentare, primele din ultimii 12 ani în care FIDESZ, partidul lui Viktor Orban, conduce în sondaje cu mai puțin de 10 procente față de alianța de opoziție.

Înainte de alegerile parlamentare de duminică, FIDESZ s-a străduit ca dezbaterea electorală să nu se transforme într-o discuție referitoare la istoria relațiilor lui Viktor Orban Moscova. Mesajele electorale au fost simple: Acum nu este momentul pentru o schimbare, FIDESZ și Orban vor ține Ungaria departe de război, pe când opoziția nu.

Sondajele de ultim moment publicate de Politico arată că această abordare are o priză relativă la electorat: FIDESZ are 50% din intenția de vot, opoziția are 44%.

Cea mai strânsă cursă electorală 2010 încoace

Ca să se mențină la putere și să-și susțină oferta pentru al patrulea mandat consecutiv, premierul maghiar Viktor Orban a acordat reduceri de impozite, reduceri de taxe, pensii și majorări salariale în valoare de 1,8 trilioane de forinți.

Refuzul de a se disocia de Rusia l-a costat însă pe Viktor Orban, mai ales că poziționarea sa a provocat chiar o ruptură în Grupul de la Visegrad (care și-a anulat o reuniune din cauza poziției adoptate de Ungaria față de războiul din Ucraina).

Cu o săptămână înainte de alegeri, un sondaj de opinie național publicat de www.telex.hu și realizat de Závecz Research arăta că avansul coaliției de guvernare era de doar 2%. Procentul celor care vor o schimbare de guvern era de 42% acum șapte zile, în timp ce numărul celor care doresc rămânerea guvernului Orban la putere era de 44%.

Votanții afiliați unui partid s-au aliniat în spatele acestora în privința opțiunilor lor. În rândul celor neafiliați, procentul celor care doresc schimbarea de guvern era cu o săptămână înainte de alegeri egal cu cel al celor care doresc rămânerea executivului: 26% – 26%.

Sondajul Závecz Researc arăta că procentul indecișilor este foarte mare: 28%.

Sistemul electoral maghiar și o predicție Bloomberg

Parlamentul de la Budapesta este alcătuit din 199 de membri. 106 parlamentari sunt aleși prin vot uninominal exercitat în districtele electorale, 93 de parlamentari sunt aleși prin vot pe listă. Diaspora are un rol important în alegerile generale, dar poate vota numai pentru listele partidelor, adică poate influența alegerea a 93 dintre cei 199 de parlamentari.



O analiză Bloomberg, arată că FIDESZ ar putea obține după votul de duminică 128 de mandate, mai puține decât cele 133 necesare pentru o supermajoritate, dar peste cele 100 de locuri minime pentru a forma un guvern.

Tot Bloomberg scrie că alianța de opoziție ar putea obține 71 de locuri în viitoarea configurație a legislativului de la Budapesta. Două partide mai mici sunt și ele aproape de a depăși pragul necesar pentru a intra în parlament. Dacă acestea nu trec pragul, locurile libere se redistribuie, dar după o procedură care avantajează clar FIDESZ.