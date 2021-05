Al treilea val COVID a aruncat economia zonei euro într-o nouă recesiune

de Vladimir Ionescu , 1.5.2021

Zona euro a intrat într-o recesiune dublă în primele trei luni ale acestui an, PIB-ul înregistrând un nou declin sub presiunea măsurilor de lockdown impuse în contextul pandemiei. Europa rămâne astfel în urma competitorilor săi globali, care au încheiat primul trimestru din 2021 pe plus, scrie Financial Times.

Declinul economiei, de 0,6% faţă de trimestrul precedent, alături de o contracţie de 0,7% în ultimul trimestru din 2020, au dus zona euro într-o recesiune tehnică, definită drept două trimestre consecutive de creştere negativă.

Spre comparaţie, SUA au raportat prima creştere a PIB-ului de 1,6% faţă de ultimele trei luni, iar China a anunţat în urmă cu două săptămâni o creştere de 0,6%. Majoritatea economiilor europene au fost nevoite să impună diferite restricţii în primele trei luni din acest an, pentru prevenirea răspândirii pandemiei de COVID-19.

Germania a fost cea mai afectată dintre marile economii europene, înregistrat un declin trimestrial de 1,7%, pe fondul scăderii puternice a consumului domestic.

PIB-ul Spaniei s-a contractat cu 0,5%, în timp ce Italia a înregistrat o scădere de 0,4%. Economia Portugalie s-a contractat cu 3,3%, după o reizbucnire puternică a pandemiei în ţară.

Economia franceză a reuşit să depăşească estimările analiştilor, consemnând o creştere de 0,4%, propulsată de creşterea puternică din construcţii şi o revenire a consumului domestic.

Eurostat a anunţat că PIB-ul UE a scăzut cu 0,4% în primul trimestru. Suedia, Austria şi Belgia au anunţat creşteri mai bune decât era anticipat.