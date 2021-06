Bătălia pe 2,6 miliarde de euro investiții în Sănătate: PNL își dorește conducerea Agenției care va fi subordonată ministerului USR PLUS

de Mariana Bechir , 22.6.2021

Confruntările politice pentru Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Sănătate (ANDIS) se intensifică. Miza o reprezintă 2,6 miliarde de euro: miliardul prevăzut în PNRR pentru infrastructura spitalicească nouă, plus 1,6 miliarde de euro – valoarea celor trei spitale regionale aprobate încă din 2015.

Liderii USR PLUS spun că nu renunță la această instituție, trecută și în programul de guvernare și în PNRR, în timp ce președintele PNL, Ludovic Orban a declarat marți că i s-ar părea normal ca România să notifice Comisia Europeană că elimină ANDIS din PNRR. Declarația lui Ludovic Orban vine după ce premierul Cîțu anunțase și el că în privința ANDIS încă nu s-a luat o decizie.

Miza banilor e politică: și pentru PNL – care are premierul și, mai ales, autoritățile locale care așteaptă banii de investiții (de contracte) în Sănătate – și pentru USR PLUS, care are ministerul Sănătății sub autoritatea căruia ar urma să funcționeze Agenția, chiar și pentru UDMR, care pare dispus să negocieze cu ceilalți doi parteneri către ce parte să încline balanța controlului asupra investițiilor de 2,6 miliarde de euro.

Agenția figurează în programul de guvernare al actualei coaliții, și reprezintă nucleul uneia dintre cele trei reforme în domeniul Sănătății cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Reamintim că fondurile europene ce vor fi accesate prin PNRR sunt condiționate de reforme substanțiale în diferite domenii.

Mizele financiare

Peste un miliard de euro din PNRR

În Planul de Redresare și Reziliență, una dintre reformele din Sănătate asumate de guvern este cea a managementului fondurilor destinate investițiilor din acest domeniu. Capitolul este focusat chiar pe înființarea acestei Agenții și conține termene referitoare la activitatea ANDIS, atribuțiile acesteia, precum și o listă cu documente strategice ce urmează să fie elaborate de instituție.

Înființarea și funcționarea Agenției va costa 40 de milioane de euro, precizează Planul.

PNRR prevede la capitolul Sănătătate investiții în infrastructură de aproape 2,4 miliarde de euro, dintre care 1,15 miliarde vor fi dirijate spre infrastructura spitalicească nouă, cea care face obiectul activității ANDIS.

2,051 miliarde de euro pentru investițiile în infrastructura spitalicească publică:

Infrastructură spitalicească publică nouă – 1,150 miliarde de euro

Echipamente și aparatură medicală – 671 milioane euro

Dotarea secțiilor de terapie intensivă nou-născuți (incubatoare etc.) – 80 de milioane de euro

Echipamente și materiale pentru reducerea riscului infecțiilor nosocomiale în spitale – 150 de milioane euro

1,6 miliarde – spitalele regionale din Cluj, Iași și Craiova

Construcția celor trei spitale regionale este o miză suplimentară, întrucât ele nu vor fi construite prin PNRR.

Ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, explica recent că ele nu au fost incluse în documentul trimis spre aprobare la Comisia Europeană pentru că este puțin probabilă finalizarea lor până în august 2026, așa cum impune executivul europeană pentru proiectele din planurile naționale de redresare după criza Covid-19.

“Domeniul principal de activitate al Agenției va fi managementul proiectelor de infrastructură sanitară care vor face parte din portofoliul agenției. ANDIS va prelua automat în portofoliu proiectele de construcție a celor 3 spitale regionale de urgență din regiunile Nord Est, Nord Vest și Sud Vest Oltenia, urmând ca ulterior în portofoliu să poată fi preluate și alte proiecte de infrastructură sanitară”, se precizează în document.

De asemenea, în cele nouă pagini din PNRR referitoare la Agenție se mai menționează că “portofoliul ANDIS va include automat proiectele de infrastructură sanitară cu impact național sau regional, precum spitale regionale de urgență sau alte spitale cu impact regional (ex. institute de specialitate)”.

Liberalii nu recunosc nimic

ANDIS apare în programul de guvernare, postat pe site-ul Guvernului Românie și votat de Parlament.

La capitolul privind măsurile ce vor fi luate pentru reformarea și sustenabilitatea sistemului de sănătate, figurează și următorul punct:

Înființarea unei Agenții pentru Investitii în Infrastructura de Sănătate care sa asigure Ministerului Sanatatii si principalilor actori din sistemul de sanatate suport tehnic pentru pregatirea si implementarea proiectelor de investitii.

Cu toate acestea, atât premierul Florin Cîțu, cât și fostul premier Ludovic Orban, cel care a condus echipa liberală ce a negociat cu partenerii de coaliție programul de guvernare, contestă discutarea subiectului. Conform unor surse CursDeGuvernare.ro, tema nu numai că a fost discutată, dar a fost și ajustată, pentru a fi acceptată de toate părțile implicate.

Întrebat marți, după ședința coaliției, dacă România va anunța Comisia Europeană că va renunța la Agenție, Ludovic Orban a declarat: „Așa mi se pare normal”.

O astfel de inițiativă ar trebui să fie însoțită de explicații și argumente transmise Comisiei, cu riscul ca revenirea asupra acestei chestiuni să dovedeastă neseriozitate.

Surse USR PLUS: PNL dorește să-și maximizeze poziția de negociere, ca președintele ANDIS să fie numit de liberali

Ulterior, Ludovic Orban a nuanțat declarația referitoare la eliminarea Agenției din PNRR:

Acolo scrie că se înființează Agenția. Eu zic că se poate păstra înființarea Agenției, pentru că ea e finanțată (…) Nu e obligatoriu să o scoți. Numai că derularea proiectelor efective care urmează să fie finanțate prin PNRR trebuie să fie derulate de cei care dețin spitalele.

Agenția ar urma să decidă, cel puțin teoretic, orice investiție pe baza unor criterii și standarde de calitate general valabile, fără a ține cont de presiunea baronilor locali. Este detaliul care arată că miza ANDIS are și un puternic caracter local:

în rețeaua publică din România există aproape 400 de spitale și unități asimilate acestora, iar aproximativ 80% sunt subordonate administrațiilor locale.

Teoretic, România nu poate retrage din PNRR cele nouă pagini referitoare la ANDIS, însă, susțin surse USR PLUS, liberalii se folosesc de aceste noi atacuri și provocări pentru a-și maximiza poziția în negocierile ulterioare, referitoare la numirea președintelui Agenției, un post dorit de PNL.

Dacian Cioloș: Vrem să știm, azi, că premierul Cîțu susține ceea ce și-a asumat deja prin programul de guvernare

Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș, a anunțat marți, pe contul său de Facebook, că partidul o va susține total pe Ioan Mihăilă, ministrul Sănătății, în chestiunea Agenției:

Am stabilit fără echivoc, astăzi, în Biroul Național USR PLUS, că sprijinim în Coaliție demersurile ministrului Sănătății, Ioana Mihăilă, de înființare a agenției care va construi spitale în România. Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate nu e scoasă de nimeni din joben azi ca să o negociem cu cineva, este un punct clar agreat în programul de guvernare cu care Guvernul Cîțu a fost votat de Parlament si pe care Guvernul Cîțu trebuie să-l pună în practică acum (…) Ioana Mihăilă are toată susținerea USR PLUS, va veni și în ședința Coaliției să răspundă la orice nelămuriri – așa cum a făcut și public – și vrem să știm astăzi că și premierul Cîțu susține ceea ce și-a asumat deja prin programul de guvernare.

După declarația lui Dacian Cioloș, urmează declarațiile și mutarea PNL.