A fost lansat calculatorul online de eficiență energetică pentru locuințe

de Adrian N Ionescu , 28.4.2021

Consumatorilor casnici de energie le-a fost pus la dispoziţie Calculatorul de Eficienţă Energetică, un instrument online unic pe piaţa din România, creat în cadrul programului România Eficientă, derulat de Energy Policy Group, potrivit unui comunicat emis miercuri.

Calculatorul de eficiență energetică permite calculul în trei paşi al consumului mediu de energie pentru încălzire, producerea apei calde şi gătit, într-o locuință, indiferent de tipul acesteia și de regiunea în care se află.

Totodată calculatorul aproximează şi valorile economiilor care ar putea fi obţine în facturile de energie prin reabilitarea termică a locuinţei.

Trei pași pentru a ști eficiența energetică a locuinței

Consumatorul introduce informațiile despre locuința sa privind:

Localizarea

Descrierea locuinţei (din ce e construită, cum e încălzită, suprafață) şi

Detalii despre încălzire și consum de energie

După parcurgerea celor trei pași utilizatorul poate vizualiza valorile medii ale consumului anual de energie, cheltuielile estimative aferente şi impactul asupra mediului generat de acest consum, respectiv cantitatea anuală de emisii de dioxid de carbon.

Totodată, consumatorul casnic va afla cum se distribuie pierderile de căldură din locuinţă – prin ziduri, ferestre, pardoseală şi acoperiş.

Dacă locuinţa este nereabilitată, Calculatorul mai arată ce economii de energie se pot obţine în urma reabilitării termice a locuinţei, dar şi cum scade amprenta de carbon.

Atenție și la obiceiurile de consum

Tot cu ajutorul acestui calculator, utilizatorii vor găsi sfaturi utile pentru a reduce risipa de energie, având în vedere că, dincolo de renovarea locuinţei, o componentă foarte importantă pentru un consum eficient este cea legată de obiceiurile de consum.

Recepția lucărilor tuturor clădirilor a căror construcție a fost autorizată după 31 decembrie 2020 va trebui să respecte standardul de consum energetic aproape de zero (nZEB, nearly zero energy building), aminteau oficialii programului România Eficientă în decembrie.

Oamenii își petrec circa 90% din timp în interiorul clădirilor, iar sănătatea este influenţată de calitatea mediului interior, care depinde și de creşterea performanţei energetice, „dincolo de economiile în factura de energie, renovarea unei clădiri – care înseamnă nu doar anvelopare, ci şi modernizarea sistemelor de încălzire, răcire, ventilare, de iluminat etcֲ”, potrivit sursei citate.

„Calculatorul de Eficienţă Energetică a fost creat în cadrul programului România Eficientă ca element al campaniei noastre de conştientizare publică privind beneficiile eficienţei energetice. Este un instrument online intuitiv, uşor de folosit, prin care orice utilizator, după ce oferă câteva informaţii de bază despre locul de domiciliu şi tipul locuinţei poate obţine imediat nişte date estimative despre economiile de energie pe care le poate obţine prin măsuri foarte simple”, a declarat Radu Dudău, co-fondagtor director al Energy Policy Group şi coordonatorul proiectului România Eficientă.

„Educaţia şi accesul la informaţii, cum sunt cele pe care le poţi obţine prin aplicaţia lansată astăzi, ne ajută să adoptăm un comportament mai responsabil energetic. Eficientizarea energetică a clădirilor este un pas obligatoriu pentru a combate schimbările climatice, în condiţiile în care clădirile şi sectorul construcţiilor au o pondere de aproape o treime din consumul final de energie şi circa 40% din emisiile direct şi indirecte, la nivel global. Sunt măsuri pe care fiecare dintre noi le poate adopta, în propria locuinţă, pentru a contribui la reducerea consumului de energie”, a declarat Christina Verchere, CEO OMV Petrom, care sponsorizează programul România Eficientă.