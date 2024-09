A fost aprobată schema Contractelor pentru Diferență, destinate producției de energie electrică din surse regenerabile

Ordinul Ministrului Energiei și a anexelor aferente schemei de ajutor de stat sub formă de contracte pentru diferență (CfD), destinate producției de energie electrică din surse regenerabile, respectiv energie eoliană onshore și solară fotovoltaică, a fost publicat în Monitorul Oficial, a anunțat, luni, ministerul de resort.



De asemenea, au fost stabilite regulile procedurii de ofertare pentru prima licitație din acest program.



„Intrăm pe ultima sută de metri pentru lansarea primei licitații din cadrul schemei CfD, care va susține dezvoltarea de proiecte fotovoltaice cu o capacitate de 500 MW și proiecte eoliene onshore de 1.000 MW. Investitorii vor beneficia de un sprijin sub forma unui contract pentru diferență, care le va garanta un preț fix de vânzare a energiei electrice pentru o perioadă de 15 ani. Prețul va fi stabilit în urma unei licitații competitive, cu un prag maxim de pornire de 78 EUR/MWh pentru proiectele fotovoltaice și 82 EUR/MWh pentru cele eoliene onshore. Invit cât mai mulți investitori să participe la această licitație și să contribuie la transformarea sectorului energetic din România. Cu cât vom avea mai mulți ofertanți, cu atât vom reuși să accelerăm schimbarea necesară pentru creșterea capacității de producție a energiei din surse regenerabile, la un cost competitiv. Reamintesc faptul că România este prima țară care a reușit finanțarea schemei CfD din Fondul pentru Modernizare, obținând o sumă de 3 miliarde de euro în acest scop”, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, într-un comunicat de presă.



Ministerul Energiei va anunța pașii următori în cadrul licitației, primul dintre aceștia fiind organizarea unei sesiuni de clarificări cu potențialii ofertanți pentru discutarea regulilor de licitație. Depunerea ofertelor va avea loc la mijlocul lunii noiembrie, până la jumătatea lunii decembrie anticipându-se evaluarea ofertelor.



O a doua licitație, care va acoperi o capacitate totală de 3.500 MW din proiecte de energie eoliană onshore și fotovoltaică, este programată pentru lansare anul viitor. Aceste măsuri vor contribui la creșterea și consolidarea capacității României de a produce energie din surse regenerabile, aducând beneficii majore economiei și cetățenilor, precum și asigurarea securității energetice și competitivității prețurilor.



Semnarea contractelor pentru prima licitație este așteptată să se finalizeze până la sfârșitul acestui an, precizează sursa citată.

