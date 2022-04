962 de firme și PFA intrate în insolvență, în ianuarie și februarie

Conform datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), 962 de societăţi comerciale şi persoane fizice autorizate (PFA) au intrat în insolvenţă în primele două luni ale anului, scrie Agerpres.

Cele mai multe firme şi PFA-uri intrate în insolvenţă au fost înregistrate în Bucureşti, respectiv 169, în creştere cu 1,20% faţă de ianuarie-februarie 2021, când au fost consemnate 167 de insolvenţe.



Pe locurile următoare în ierarhia insolvenţelor se află judeţele Bihor, cu 76 de insolvenţe (plus 2,70%), Timiş – 56 (plus 64,71%) şi Cluj – 50 (minus 35,9%).



Cele mai puţine insolvenţe s-au înregistrat în judeţele Gorj – 3 (minus 50% comparativ cu primele 2 luni din 2021), Harghita – 3 (faţă de 1 în ianuarie-februarie 2021) şi Covasna – 5 (plus 6,67%).



Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe a fost consemnat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 250, construcţii 183 şi industria prelucrătoare – 101.



Abonează-te la newsletter aici. Îți mulțumim că citești cursdeguvernare.

În februarie 2022 au fost înregistrate 540 de insolvenţe, cele mai multe în Bucureşti (95), Bihor (47), Cluj (27) şi Constanţa (24).

Astfel, în primele două luni din 2022 au intrat în insolvență cu 22,24% mai multe SRL și PFA comparativ cu perioada similară a anului trecut.