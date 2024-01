6 proiecte coordonate de cercetători internaționali, câştigate prin Universitatea Babeş-Bolyai 

Şase proiecte de cercetare au fost câştigate de cercetători internaţionali, în calitate de coordonatori, prin Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB). Aceștia vor colabora cu grupuri de cercetare din UBB şi din străinătate.

”Fiecare din aceste proiecte este finanţat cu aproximativ 1,2 milioane de euro, pe o perioadă de 30 de luni. Aceste şase noi proiecte se alătură celor 12 proiecte (granturi) de 1,4 milioane de euro fiecare câştigate în prima etapă a acestei competiţii din luna iunie 2023 (cele mai multe câştigate de o instituţie din ţară în această competiţie)”, precizează Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca într-un comunicat al instituției.

Potrivit universităţii, ”proiectele se încadrează în noul demers UBBMed, acoperind teme de vârf în ştiinţele sănătăţii/biomedicale”.

”Aceste proiecte vor fi implementate în UBB, prin colaborare directă cu cercetători din diverse colective, centre şi institute de cercetare ale UBB, contribuind la dezvoltarea unor noi teme şi direcţii de cercetare sau la consolidarea celor deja existente în UBB”, arată comunicatul.

”Mă bucur să văd că şi în această competiţie UBB rămâne principalul atractor din ţară pentru cercetătorii de vârf la nivel internaţional, mai ales în noile programe (UBBMed) şi în domeniile de vârf ale ştiinţei actuale, aşa cum au fost de altfel şi celelalte 12 proiecte câştigate în 2023. Trebuie să felicit şi ministerul de specialitate (al cercetării) pentru efortul de a organiza competiţia la timp şi sperăm să-şi recupereze bugetul anunţat iniţial”, a declarat rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David.

UBB, universitatea din românia cu cel mai complex profil academic

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) este universitatea cu cel mai complex profil academic din ţară (prin numărul de programe şi caracterul multicultural cu trei limbi academice oficiale: română, maghiară şi germană), cu tradiţia academică cea mai veche din România (începută acum 442 de ani – 1581), reprezentând de asemenea cea mai mare comunitate academică din ţară (cu peste 50.000 de oameni, din 15 localităţi şi 11 judeţe).

De la fondare, UBB face parte din galeria universităţilor de prestigiu şi de referinţă din România, de şapte ani aflându-se pe prima poziţie în ţară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaţionale majore ale universităţilor.

În plus, de mai mulţi ani UBB ocupă primele poziţii în ţară în rankingurile internaţionale globale şi pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universităţi ale lumii (din cele aproximativ 30000 existente), cu o infrastructură academică avansată (ex. unităţi CDI integrate în reţele europene, laboratoare didactice modernizate şi integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.).

Recent (2021), în urma auditului internaţional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate world-class (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizaţia unora din cele mai prestigioase universităţi europene world-class/research-intensive, a primit distincţia europeană HR Award for Excellence, iar din 2021/2022 este parte a alianţei universităţilor europene EUTOPIA.

